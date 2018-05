Zamparini: "Dobbiamo vincere a Salerno" Il patron sul sito ufficiale della società rosanero: "Voglio i tre punti all'Arechi"

Il Palermo con il pareggio interno di ieri contro il Cesena, ha detto probabilmente addio alla promozione diretta in Serie A, anche se la matematica tiene ancora aperti tutti i discorsi in coincidenza di alcuni risultati provenienti dagli altri campi delle squadre interessate. Sul sito ufficiale della società rosanero è presente un'intervista con patron Maurizio Zamparini, che parla anche della partita di venerdì prossimo all'Arechi contro la Salernitana: “Ieri è stato un brutto risultato – ha dichiarato Zamparini - ma quello che mi ha fatto più male è stato sentire i fischi ai calciatori che hanno dato tutto in campo, almeno quelli che hanno giocato perchè non dobbiamo dimenticare le tante defezioni per infortuni. Calciatori che avremo per fortuna quasi certamente nei play-off. Ora bisogna andare a Salerno per vincere. E' una partita importante sia perchè possiamo avere una chance se dovesse fare il Foggia quello che ha fatto a noi a Palermo, cioè vincere a Frosinone e con l'eventuale pareggio del Parma a La Spezia. Ma questi sono sogni – ha concluso il patron rosanero - noi dobbiamo vincere all'Arechi per mantenere almeno il quarto posto, per evitare un girone infernale e fare tante partite, invece di disputarne solo quattro”.

Maurizio Grillo