Qui Palermo: mente già rivolta alla Salernitana Rosanero in campo già stamattina in vista della gara all'Arechi di sabato prossimo

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'avvicinamento alla gara di venerdì sera contro la Salernitana. I rosanero scesi in campo ieri contro il Cesena hanno svolto un lavoro rigenerante. Per il resto del gruppo, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tecnico-tattica e da possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Ilija Nestorovski (nella foto) ha svolto una parte del lavoro con i compagni, proseguendo con un allenamento differenziato.

Lavoro differenziato e fisioterapie per Andrea Accardi e Giuseppe Bellusci, cure dei fisioterapisti per Aljaz Struna.

I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani per una seduta a porte chiuse.

M.G.