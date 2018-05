La B Italia fa il bis alla Lazio Cup, bene Novella e Iannone Mister Piscedda soddisfatto: "Buona la qualità dei vivai di Serie B"

Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup, torneo internazionale riservato alla categoria Allievi. Della Rappresentativa azzurra hanno fatto parte anche i granatini Mattia Novella e Carmine Iannone, che hanno ben figurato, meritandosi i complimenti del selezionatore. Al Benito Stirpe di Frosinone i ragazzi di Piscedda hanno alzato la coppa, consegnata dal presidente della Lega B Mauro Balata, al termine di una partita combattuta contro lo Shakhtar Donetsk risolta solo ai rigori (risultato finale 3 a 2, tempi regolamentari 0-0). Ancora una volta il mix di ragazzi di qualità dei vivai delle squadre del campionato di B insieme alle capacità dello staff guidato da Massimo Piscedda si è rivelato vincente.

Anche questa volta gli azzurrini hanno potuto gioire solo dopo la lotteria dei penalty: lo scorso anno furono fatali all’Albania, quest’anno alla fortissima formazione ucraina. La finale è stata emozionante, con occasioni da ambo le parti che hanno esaltato il pubblico presente e i tanti osservatori giunti in Ciociaria in cerca di nuovi talenti.

Come ha ricordato Massimo Piscedda ‘oltre al miracolo sportivo che si rinnova di un gruppo che si conosce un giorno prima dell’esordio e che arriva alla vittoria, c’è da sottolineare la qualità dei vivai delle squadre della B e l’importanza di un’esperienza internazionale, fuori dal proprio club, che arricchisce questi ragazzi‘.

In semifinale gli azzurrini avevano eliminato il Sassuolo (1-0), mentre la formazione ucraina aveva superato la sorpresa Crotone dopo i calci di rigore. Soddisfatto Balata, che ha premiato le due finaliste, per il successo della B Italia allenata da Massimo Piscedda , il quale ha voluto dedicare questo successo “a Maurizio Maestrelli”. Premiati anche i giocatori dello Shakhtar Donetsk, Stanislav Byblyk (capocannoniere del torneo), Mykhailo Mudryk (miglior giocatore), Vincenzo Cozzella della B Italia (miglior portiere), mentre il premio fair play dedicato alla memoria di Mirko Fersini è stato assegnato al Crotone. Suggestiva anche la sfilata dei bambini dell’Asd Frusino che hanno accompagnato, al suono degli inni nazionali, le due squadre in campo.

Va dunque in archivio questa undicesima edizione della manifestazione che ha confermato di avere un posto di assoluto privilegio nell’élite mondiale vista la caratura delle 16 formazioni partecipanti. Per gli organizzatori della MondoSport Events è già tempo di gettare le basi in vista del 2019 viste le richieste e le conferme pervenute per la prossima edizione.