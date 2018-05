Salernitana-Palermo: ultima chiamata con prezzi ancora ridotti Contro i rosanero confermati i biglietti ridotti, quale sarà la risposta dell'Arechi?

Ci siamo, venerdì sera sarà l’ultima gara e l’ultima apparizione in casa della Salernitana per il campionato di B 2017/18. L’avversario sarà il Palermo, a caccia di punti pesanti per sperare ancora nella promozione diretta. All’andata i rosanero rifilarono un tris ai granata, i quali però si trovavano probabilmente nel loro peggior momento della stagione. Le motivazioni delle due squadre saranno sicuramente diverse, ma l’ultima all’Arechi non può e non deve essere un’altra prestazione amara di un campionato appena sufficiente, almeno è quello che sperano i tifosi granata. Nel frattempo la società già da venerdì scorso ha confermato i prezzi ridotti per assistere alla gara (€8,50 la Curva; €11 i Distinti), ma la risposta dei tifosi sarà un rebus: l’ultima in casa sarà una motivazione in più? Non avere obiettivi da raggiungere inciderà di nuovo significativamente? Ma soprattutto sarà interessante capire quello che sarà il diktat della Curva Sud, dopo il colloquio tutt’altro che rappacificatore avuto con Lotito al termina della gara con l’Entella. Il comunicato degli Ultras di un po’ di tempo fa fu chiaro: “Raggiungiamo quanto prima la salvezza, poi sarà l’ora dei fatti”. Ora resta da capire in che modo la Salernitana e il pubblico dell’Arechi saluteranno questa stagione.

Redazione sport