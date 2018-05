Salerno Club: "Foggia Calcio, comportamento omissivo" La nota: "A Salerno organizzazione sempre perfetta, altrove..."

Quanto accaduto nell'immediato post partita a Foggia rappresenta ancora oggi argomento di discussione. Sono stati presi tanti provvedimenti restrittivi nei confronti del pubblico granata, ma in realtà sono stati i supporters locali a distinguersi negativamente per alcuni episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport. In merito riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Salerno Club 2010: "A seguito degli spiacevoli episodi a danno dei tifosi granata accaduti prima e dopo la partita di sabato, il Salerno Club 2010, nella persona del Presidente Salvatore Orilia e di tutti i soci, stigmatizza duramente il comportamento omissivo della società Foggia Calcio e di tutti coloro preposti all’organizzazione del servizio d’ordine, assolutamente carente e mal disposto.I supporter granata sono stati lasciati “in balia “ degli eventi, e soltanto la loro proverbiale correttezza ha impedito che si verificassero gravi incidenti. A Salerno sottolineamo la perfetta organizzazione, da parte della U.S. Salernitana 1919 e della Prefettura, del Servizio d’ordine per ogni gara casalinga. Il Salerno Club 2010 auspica per il futuro un impegno maggiore da parte di alcune società della Lega B affinché possano garantire ai tifosi ospiti una serena Visione della Partita ed un normale deflusso al termine della stessa.

IL SALERNO CLUB 2010".

Redazione Sport