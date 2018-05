Premio cultura sportiva, presente Angelo Fabiani Importante riconoscimento per il ds e per la società granata. Applausi per Simone Inzaghi

E' in corso di svolgimento la trentacinquesima edizione del premio "Cultura sportiva-torneo giovanile Beppe Viola", kermesse organizzata alla perfezione e nei minimi dettagli da un professionista apprezzato e stimato come Raffaele Menichini che, anche quest'anno, ha inteso invitare alcune delle più autorevoli personalità del mondo sportivo che, nel corso della stagione che sta per andare in archivio, si sono distinti in diversi settori. Non è passata inosservata la presenza del centrocampista della Roma Pellegrini, indicato come un giovane di grandissimo talento che, partendo dal basso e dopo aver fatto tanta gavetta, è riuscito a farsi apprezzare tra "i grandi" vestendo la maglia di una delle più gloriose società sportive europee. Applausi a scena aperta anche per Simone Inzaghi, l'allenatore al momento forse più bravo in Italia e che, seppur senza ufficialità, per due settimane è stato virtualmente tecnico della Salernitana prima del clamoroso ribaltone che spinse Lotito a richiamarlo alla base e a puntare su uno esperto come Sannino. A proposito di Salernitana, quello granata era l'unico club di B che aveva un suo rappresentante: in giuria e tra i relatori, infatti, c'era il direttore sportivo Angelo Fabiani, già premiato qualche anno fa a Roma e molto stimato dagli organizzatori. Molto interessanti anche gli interventi del presidente del CONI Giovanni Malagò e dei vari Roberto Fabbricini, Cosimo Sibilia, Bruno Molea, Vito Roberto Tisci, Nuccio Caridi, Riccardo Viola, Melchiorre Zarelli, Carlo Verga e dei giornalisti del Corriere dello Sport Alessandro Vocalelli e Guido D'Ubaldo. La cerimonia si è svolta presso il "Salone d'Oro" del Coni ed è stata trasmessa in diretta facebook sulla pagina "Sport in oro". Sicuramente è importante che la Salernitana abbia avuto una sua rappresentanza in un evento davvero prestigioso per tutti gli amanti dello sport.

Gaetano Ferraiuolo