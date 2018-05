VIDEO | Avallone: A Foggia rigore netto. Serve Var anche in B Il team manager premiato dal club Mai Sola: “Esempio di attaccamento alla maglia”

Ospite d’eccezione della manifestazione “I pomeriggi di Mai Sola”, il team manager della Salernitana Salvatore Avallone è stato premiato dal presidente Antonio Carmando e dai membri del consiglio direttivo per l’attaccamento alla maglia e per la grande professionalità dimostrata durante tutto l’arco della stagione. L’esperto dirigente, naturalmente riconfermato anche per il prossimo campionato, ha partecipato con entusiasmo anche al dibattito relativo alla lealtà sportiva, soffermandosi sull’utilità del VAR, sugli episodi arbitrali di Foggia e sulle differenze tra il calcio di oggi e quello di un tempo. Ecco uno stralcio del suo intervento.

Servizio di Gaetano Ferraiuolo