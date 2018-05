Berna-Tuia: arbitro non vede un nostro fallo? Nessun aiuto... Simpatico siparietto: “Oggi gli arbitri dialogano molto. Lealtà sportiva? Sì, ma…”

Simpatico siparietto ieri sera a Fratte, protagonisti i difensori della Salernitana Tuia e Bernardini, praticamente il passato e il futuro granata. L’argomento del giorno era le lealtà sportiva, tematica scelta dal club Mai Sola guidato dal presidente Carmando e che ha permesso di vivere una serata all’insegna del dibattito tra le varie componenti del mondo del calcio. Il moderatore, il mister Giovanni Basso, ha chiesto ai due difensori cosa farebbero se commettessero un fallo in area non ravvisato dal direttore di gara ed entrambi hanno risposto con simpatia e sincerità come si evince dal video che vi mostriamo integralmente. Tuia e Bernardini, al pari del team manager Salvatore Avallone, hanno sottolineato quanto abbia inciso negativamente la direzione di Saia a Foggia, con un rigore netto negato a Di Roberto per fallo di mano di Rubin a tempo praticamente scaduto.

Servizio di Gaetano Ferraiuolo