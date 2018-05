Ieri sera squadra a cena in un clima di festa Spopolano i video sui social, Monaco-Avallone in versione cantanti. Asmah scatenato

Una serata speciale, il modo migliore per ricompattare ulteriormente il gruppo in vista dell'ultima partita di campionato e per darsi appuntamento al prossimo mese di luglio, quando calciatori e staff tecnico si ritroveranno presumibilmente a Roccaporena per preparare la stagione 2018-19. Ieri sera, intorno alle ore 21, la Salernitana si è ritrovata presso il ristorante "Morsi" di Salerno per la tradizionale cena di fine anno, la maniera forse più simpatica ed intelligente per festeggiare la salvezza e per salutare quei calciatori che quasi certamente non faranno parte dell'organico del futuro. In un clima di grandissimo entusiasmo ed amicizia tutti hanno avuto modo per farsi conoscere ed apprezzare per doti non propriamente di carattere tecnico: Asmah, al momento oggetto misterioso, ha strappato applausi per le sue qualità di ballerino, immancabile invece il momento karaoke che ha visto Salvatore Monaco e il team manager Avallone intonare diversi brani accompagnati dall'ovazione e da qualche battuta ironica del resto del gruppo. Presente anche il tecnico Stefano Colantuono, conferma del fatto che lo spogliatoio è unito e spera davvero di ripartire dall'attuale allenatore per vivere una grande stagione ed imparare i suoi dettami tecnico-tattici sin dal mese di luglio. I calciatori hanno gradito moltissimo la scelta della società e della dirigenza di chiudere un anno ricco di tensioni e polemiche con una serata interamente dedicata al divertimento e alla goliardia, con immagini diffuse in diretta Instagram che hanno scatenato la tifoseria e tutti coloro che seguono quotidianamente le gesta dei propri beniamini attraverso i social network.

Gettonatissime le pagine di Kiyine e Casasola, simpatico un botta e risposta a distanza tra il partente Tuia e il suo possibile sostituto Monaco, mentre Sprocati si limita ad un emblematico "E' sempre il solito Zito" immortalando il centrocampista intento a scegliere la bottiglia di vino preferita. Al termine di una cena bella, ricca, gustosa e divertente la Salernitana ha ringraziato i proprietari del locale e si è data appuntamento a quest'oggi per iniziare a preparare nel migliore dei modi la partita di venerdì prossimo contro un Palermo che, per restare in tema culinario, è convinto di fare un sol boccone del cavalluccio marino. Chissà che questo ritrovato clima di festa non possa aver ulteriormente caricato e responsabilizzato una squadra che, per diventare grande, ha bisogno di un gruppo davvero unito e che remi nella stessa direzione, senza atteggiamento individualistici, "talpe" e comportamenti che violino il regolamento interno. E' anche in questa direzione che si muoverà la dirigenza al momento di stilare la lista dei promossi e dei bocciati.

Gaetano Ferraiuolo