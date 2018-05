VIDEO | Grande successo al club Mai Sola, premiato Avallone Serata dedicata alla realtà sportiva, tra aneddoti e aiuto ad una bambina malata di cancro

Si è chiusa ufficialmente domenica pomeriggio la grande avventura del club Mai Sola che, quest’anno, ha ideato una serie di iniziative a sfondo socio-culturale che hanno permesso alla cittadinanza e a tutti gli iscritti non solo di acuire il senso di appartenenza al territorio e alla casacca granata, ma anche e soprattutto di crescere affrontando tematiche delicatissime e di strettissima attualità. Domenica pomeriggio, in una sede stracolma e con la presenza di alcuni esponenti dell’U.S.Salernitana 1919, i ragazzi guidati da Antonio Carmando hanno parlato di lealtà sportiva intavolando un dibattito che ha incuriosito i presenti e spinto tutti gli intervenuti a porre domande ai relatori, perfettamente stuzzicati dal moderatore Giovanni Basso che, con competenza e simpatia, ha toccato le corde giuste per mettere a confronto correnti di pensiero anche completamente diverse.

“Non aiuterei l’arbitro se non vedesse un mio fallo in area” ha ammesso candidamente Alessandro Bernardini, altri ancora hanno colto l’occasione per rimarcare quanto il sistema non sia credibile se gli arbitri che commettono errori gravi- spesso a danno della Salernitana- vengano promossi in serie A e non bocciati come logica imporrebbe. A rispondere a tutte le domande sul mondo arbitrale è stato Roberto Angrisani, professionista molto apprezzato nel settore che non si è sottratto anche ai quesiti più scomodi.

Nel video che vi mostriamo le immagini più significative di una serata organizzata alla perfezione da tutti i membri del consiglio direttivo che hanno dato vita ad una splendida avventura forse unica a livello nazionale, che sicuramente sarà ripetuta nel tempo, che ha coinvolto i più giovani, gli esponenti di altri club e centinaia di persone che, a loro, devono soltanto dire grazie. Peccato che buona parte dei media abbiano snobbato un percorso che meriterebbe invece le prime pagine dei giornali più dell’acquisto di un portiere o dei record di gol di un attaccante, segnale evidente che per essere da serie A bisogna crescere per davvero tutti e sotto tutti i punti di vista. Ecco le immagini più suggestive

Servizio di Gaetano Ferraiuolo