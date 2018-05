Arriva la proposta di rinnovo per Akpro Pronto un contratto triennale, il calciatore si trova benissimo a Salerno

Accolto con grande scetticismo da quella parte di tifoseria che ha preso da tempo l'abitudine di giudicare un calciatore ancor prima di vederlo all'opera, Akpa Akpro si sta invece dimostrando un elemento potenzialmente di categoria superiore e intorno al quale costruire la squadra per la prossima stagione. In queste poche apparizioni di fine stagione, infatti, l'ex mediano del Tolosa ha messo in vetrina qualità di livello altissimo che hanno spinto mister Colantuono a cucirgli addosso una maglia da titolare. "L'ho seguito sempre con grandissimo interesse. Senza dubbio un po' di perplessità può derivare dalla lunga inattività, ma se sta bene è un elemento che in serie B può fare la differenza e spostare gli equilibri" dichiarò Raffaele Novelli nello scorso mese di febbraio interrogato dalla nostra redazione sull'argomento, pronostico che si è rivelato alquanto azzeccato: non appena ha ritrovato il ritmo partita, Akpro ha letteralmente preso per mano il centrocampo della Salernitana dimostrando di essere in possesso di quelle qualità e di quelle caratteristiche che tanto sono mancate durante il campionato. Bravo a recuperare palloni, bravissimo a trasformare l'azione da difensiva ad offensiva, prezioso in entrambe le fasi, puntuale negli inserimenti in area senza palla, agonisticamente parlando cattivo, sempre pronto ad incoraggiare i compagni nei momenti di difficoltà.

Un calciatore apparentemente completo in ogni fondamentale, scovato dal nulla dalla dirigenza anche grazie alla segnalazione di un paio di addetti ai lavori che lo hanno seguito nel percorso riablitativo consigliandolo alla Salernitana non appena le visite mediche hanno confermato la completa guarigione. Ieri sera è stato tra i più felici e partecipi durante la cena di fine stagione, chissà che non possa essere il segnale di un'imminente riconferma: sembra che la società, dopo il placet di Colantuono, abbia deciso di accelerare i tempi e di far valere la clausola di rinnovo triennale che senza dubbio servirà per allontanare anche quelle squadre che potenzialmente potrebbero chiederne informazioni. La sensazione, dunque, è che Akpro possa essere uno dei punti di forza della Salernitana del futuro, per di più con un intero lavoro atletico in ritiro che presumibilmente per lui sarà personalizzato...

Gaetano Ferraiuolo