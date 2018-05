Lunedì l'abbraccio della provincia alla Salernitana Amichevole a Policastro, presente il CCSC

Il campionato terminerà ufficialmente venerdì sera, ma per la Salernitana sono in agenda altri impegni da onorare nel migliore dei modi. Il club granata "Policastro Bussentino", affiliato da qualche settimana al Centro di Coordinamento Salernitana Club e sempre molto attivo per far riesplodere l'entusiasmo in provincia, ha inteso organizzare un'amichevole tra i granata e l'ASD Golfo di Policastro, evento fortemente voluto anche dall'amministrazione comunale locale convinta che la presenza in città di una società gloriosa come quella dell'ippocampo possa permettere a tanti giovani di vivere un pomeriggio di festa e ai salernitani di ammirare le bellezze del territorio. L'appuntamento è per lunedì alle 15:30 presso lo stadio "Buxentum Policastro", ingresso gratuito e possibilità per centinaia e centinaia di persone di salutare i propri beniamini e di incoraggiarli in vista di una stagione, la prossima, che si spera possa regalare soddisfazioni maggiori. Prevista la partecipazione dell'Oratorio San Domenico Savio e dell'Oratorio Santa Maria Vergine, nonchè di alcuni rappresentanti della dirigenza granata capeggiati dal team manager Salvatore Avallone, uno di quelli che ha sempre aderito a qualsivoglia iniziativa organizzata dalla tifoseria sia in città, sia in provincia. Facile prevedere che ci sarà una grande risposta da parte del pubblico locale, come detto incentivato e non poco da un gruppo di ragazzi che ha trasformato una passione autentica in un vero e proprio club. Appuntamento, dunque, a lunedì pomeriggio per un'altra emozione tutta granata...

Gaetano Ferraiuolo