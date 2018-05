Classifica marcatori: volano gli ex granata Annata super per Mazzeo e Montalto, ad Empoli la miglior coppia gol degli ultimi anni

Sono appena 20 i gol segnati nella penultima giornata del campionato di serie B, con tanti "under" e l'unica vera goleada messa a segno dalla Cremonese ai danni di un Venezia irriconoscibile, ma fortemente penalizzato da alcune decisioni arbitrali del signor PInzani. Fa un certo effetto notare che quattro delle prime cinque posizioni della classifica marcatori siano occupate da ex calciatori granata: Caputo-Donnarumma è coppia da 48 gol e batte Insigne-Immobile ai tempi del Pescara di Zeman, a seguire Adriano Montalto (in doppia cifra pur militando nell'ultima in classifica) e Fabio Mazzeo, il modo migliore per zittire tutte quelle persone che sostenevano potesse fare la differenza soltanto in serie C. Ecco la situazione aggiornata, restano a secco gli attaccanti della Salernitana per effetto della brutta prestazione di Sprocati e delle poche palle giocabili ricevute da Bocalon:

26 reti: Caputo Francesco (Empoli)

22 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

21 reti: Di Carmine Samuel (Perugia)

20 reti: Montalto Adriano (Ternana)

18 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

15 reti: Cerri Alberto (Perugia)

14 reti: Ciano Camillo (Frosinone)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara), Calaiò Emanuele (Parma)

12 reti: La Mantia Andrea (Virtus Entella), Tremolada Luca (Ternana), Castaldo Luigi (Avellino), Litteri Gianluca (Venezia)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena)

10 reti: Kouame Christian (Cittadella), Bocalon Riccardo (Salernitana), Dionisi Federico (Frosinone), Marilungo Guido (Spezia), Sprocati Mattia (Salernitana)

9 reti: Coronado Igor (Palermo), Torregrossa Ernesto (Brescia), Puscas George (Novara), Iori Manuel (Cittadella), Mancuso Leonardo (Pescara), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Moncini Gabriele (Cesena)

8 reti: Monachello Gaetano (Ascoli), Brugman Improta Riccardo (Bari), La Gumina Antonino (Palermo), Zajc Miha (Empoli), Schenetti Andrea (Cittadella), Rodriguez Alejandro (Empoli)

Gaetano Ferraiuolo