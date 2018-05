Sprocati, venerdì ultima all'Arechi? Ecco le ultime Possibile approdo all'Empoli tramite la Roma: i toscani seguono Radunovic e liberano Provedel

Per molti calciatori della Salernitana quella di venerdì potrebbe essere l'ultima partita all'Arechi, almeno con la maglia granata. Tra questi pare ci sia anche l'attaccante Mattia Sprocati che, con un contratto in scadenza tra un anno, potrebbe essere "sacrificato" quest'estate non solo per realizzare l'ennesima plusvalenza degli ultimi tre anni, ma anche per accontentare le richieste del giocatore. Sembrerebbe, infatti, che Sprocati abbia chiesto all'agente Mario Giuffredi di approfondire il discorso con quelle società di categoria superiore che hanno chiesto informazioni in questi mesi al direttore sportivo Angelo Fabiani, bravo a scovarlo dal nulla un anno e mezzo fa e a riscattarlo grazie ad un investimento da 110mila euro, praticamente un quindicesimo di quanto la Salernitana potrebbe guadagnare in caso di cessione. Si era parlato di un passaggio alla Roma per una cifra superiore al milione di euro, con Ricci che diventerebbe tutto della Salernitana; mister Di Francesco è un grande estimatore dell'attaccante granata e già da tempo avrebbe fatto il suo nome per ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo. Occhio, però, agli ottimi rapporti tra Giuffredi e l'Atalanta, mentre hanno chiesto informazioni anche due squadre toscane: la Fiorentina e l'Empoli neopromosso.

L'interessente intreccio di mercato potrebbe riguardare proprio l'asse Roma-Salerno-Empoli, con Sprocati che firmerebbe un contratto triennale con i giallorossi a cifre interessanti e verrebbe girato in prestito ai biancazzurri anche in virtù dei buoni rapporti tra il tecnico Andreazzoli e il sodalizio capitolino. Se arrivasse il placet di Colantuono, la Roma girerebbe alla Salernitana a titolo definitivo il centrocampista Matteo Ricci, sul quale tuttavia sono in corso alcune riflessioni per un rendimento giudicato obiettivamente al di sotto delle aspettative. E se la maxi operazione si estendesse anche ai portieri? Possibile, perchè l'Empoli avrebbe messo gli occhi su Boris Radunovic e libererebbe Provedel, in estate richiesto espressamente, ma senza fortuna da Bollini. Il mercato è ancora lontano, ma sotto traccia qualcosa si sta muovendo. Tra le poche certezze la voglia di Sprocati di confrontarsi con la massima serie...

Gaetano Ferraiuolo