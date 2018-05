VIDEO | Tifosi: "La miglior protesta? 20mila venerdì sera" Il dibattito: Assente tutto l’anno, lo spettacolo è carente. Parere unanime: “Centenario? Serie A"

Come spesso accaduto durante quest’anno, anche stavolta la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha coinvolto i tifosi ponendo domande sul presente e sull’immediato futuro. Tanti gli spunti di riflessione: dalla valorizzazione del settore giovanile alla delusione per la mancata qualificazione play off passando per il mercato e per un simpatico siparietto tra due tifosi storici che hanno assunto prese di posizione diametralmente opposte circa la presenza allo stadio. Nel video che segue le dichiarazioni più importanti, ci trovavamo presso la sede del club Mai Sola di via Mario Pagano a Fratte.

Servizio di Gaetano Ferraiuolo