VIDEO | "Un gol per Nigeria", brillante iniziativa Rosy Bianco: “Intervenite, sarà una serata di solidarietà e anche divertente”

La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha intervistato Rosy Bianco, volontaria S.O. Solidarietà onlus in occasione dell'evento che si svolgerà il prossimo lunedì 21 maggio alle ore 19:00 presso lo Stadio “Arechi” di Salerno. L’amichevole di beneficenza “Un goal per la Nigeria” vedrà confrontarsi in campo una rappresentanza dell’U.S. Salernitana 1919 e una rappresentativa di giovani migranti e studenti del salernitano.

L’intero ricavato della manifestazione, organizzata dall’Associazione di Volontariato Internazionale S.O.Solidarietà Onlus, Comune di Salerno e CSI Comitato Provinciale di Salerno, sarà devoluto al progetto “La diffusione dello sport come linguaggio universale”, al fine di inserire la pratica dello sport nelle scuole di Ngugo, cittadina dell’Imo State in Nigeria.

I tagliandi d’ingresso per la gara, del costo di 5€, sono disponibili presso i seguente punti vendita:

Disclan (Piazza Sedile di Portanova, 30), Salerno

Fans Shop (via Torrione, 135), Salerno

Caffè Verdi (viale Giuseppe Verdi, 23), Salerno

Vidanueva Caffè (via Raffaele Ricci, 22), Salerno

Bar Piccadilly (via Fosso di Cinzio, 81), Acerno

Bar Mario (via Tenente Enrico D’Urso 6), Acerno

La Bottega (via Paolo Baratta 32), Battipaglia

Panificio e alimentari (bivio di Santa Cecilia), Eboli

San Mago Sas (via F. Spirito 51), San Mango Piemonte

I biglietti saranno in vendita anche presso il botteghino dello Stadio “Arechi” il giorno dell’evento dalle ore 13:00 alle ore 19:00.

Servizio di Maurizio Grillo