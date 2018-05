Salernitana, due calciatori nel mirino Si tratta di un esterno difensivo e di un fantasista

La Salernitana non ha ancora ufficialmente aperto il suo calciomercato, ma è chiaro che la società comincia a guardarsi intorno sui calciatori che potrebbero interessare per il prossimo campionato. Secondo il portale TMW, nel mirino della Salernitana ci sono Mario Mercadante, esterno difensivo di sinistra classe 95', 30 presenze in Serie C con il Monopoli, con 3 gol e 2 assist nell'ultimo campionato e il fantasista Claudio Santini ('92). 11 presenze (1 gol) per lui nell'Ascoli Picchio e 16 (4 gol) in Serie C con la Robur Siena. Proprio con la squadra toscana il calciatore sta partecipando ai play-off. Su di lui, oltre alla società granata, c'è il Carpi.

M.G.