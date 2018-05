All'Arechi è sempre festa: matrimonio a tinte granata Giornata speciale per Barbara e Massimo, la gioia del club Mai Sola

Per la prima volta durante questo campionato non hanno assistito dal vivo alla partita della Salernitana, però nel giorno più importante della loro vita non hanno voluto rinunciare ad una foto ricordo in quella che rappresenta una vera e propria seconda casa. Ieri pomeriggio, per festeggiare il matrimonio, Barbara Daniele e Massimo Di Filippo si sono ritrovati sul manto erboso dell'Arechi in presenza di amici e parenti e, visibilmente emozionati, hanno mostrato con fierezza, passione e senso di appartenenza una sciarpa granata del club Mai Sola, gruppo del quale fanno parte e che vede in papà Ciro una delle colonne portanti. "Un augurio ai novelli sposi, Barbara Daniele e Massimo Di Filippo, nostri soci che hanno coronato il loro sogno d’amore. Un abbraccio ai genitori Ciro E Rosaria. I soci del Club Mai Sola Salernitana, vi augurano una lunga storia d’amore" si legge sulla pagina facebook ufficiale della grande famiglia guidata da Antonio Carmando che, con sincera partecipazione emotiva, ha voluto condividere questo momento così speciale. E farà certamente piacere alla società e all'intera tifoseria sapere che, anche nel giorno del matrimonio, c'è chi non può fare a meno di pensare a Salerno, alla Salernitana, al cavalluccio marino e alla maglia granata. La redazione di Granatissimi.Ottopagine, naturalmente, si unisce agli auguri sperando che Lotito e Mezzaroma possano fare ai novelli sposi un bel regalo tra un A...nno!

Gaetano Ferraiuolo