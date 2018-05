Lega B: lunedì si decide sulle seconde squadre Assemblea straordinaria dopo la decisione presa dalla Federazione

Si parlerà di seconde squadre nell’Assemblea di Lega B convocata d’urgenza dal presidente Mauro Balata per lunedì 21 maggio alle ore 12 presso la sede di via Rosellini a Milano. All’ordine del giorno, fra gli altri punti, principalmente la discussione sul comunicato ufficiale FIGC N.42 dell’11 maggio 2018 con il quale la Figc ha previsto la possibilità di promozione dalla C alla B delle seconde squadre.

Di seguito l’Ordine del giorno:

Verifica poteri

Comunicazioni del Presdiente

CU FIGC N. 42 dell’11 maggio 2018: determinazioni conseguenti

Codice di Autoregolamentazione: introduzione contributi solidaristici

Chiarimento normativo art. 2.21 Capo III Codice di Autoregolamentazione

Marketing associativo: aggiornamenti e provvedimenti conseguenti

Redazione Sport