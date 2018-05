VIDEO | Sta nascendo la nuova casa della Salernitana Sopralluogo questa mattina in presenza di Fabiani e Colantuono, ecco tutti i dettagli

Il campionato si è concluso da due giorni, ma in casa Salernitana si continua a lavorare per garantire un grande futuro alla squadra e alla tifoseria. Questa mattina il direttore sportivo Angelo Fabiani, in compagnia del tecnico Stefano Colantuono e del dirigente Alberto Bianchi, ha effettuato un sopralluogo presso la struttura Mary Rosy che, come detto nelle scorse settimane, si appresta a diventare entro la fine del ritiro estivo la vera e propria casa della Salernitana. Un investimento economicamente importante da parte di Lotito e Mezzaroma e un segnale di grande serietà e programmazione. Ciò conferma che si andrà avanti con l’attuale guida tecnica che, con la sua esperienza, sta già fornendo le linee guida da seguire per alzare l’asticella e vivere la stagione con rinnovate ambizioni. Per farlo non basterà soltanto allestire una grande squadra e sia il ds, sia il mister hanno sottolineato la necessità di poter contare su un punto di riferimento per i calciatori e tutto lo staff.

Non a caso Fabiani e Colantuono hanno trascorso una domenica intensissima dal punto di vista lavorativo confrontandosi su ogni aspetto senza tralasciare alcun dettaglio. Il programma è molto interessante: al momento si sta lavorando su due campi da gioco in erba naturale, successivamente ne nascerà un terzo che sorgerà in prossimità di una palestra. Anche gli spogliatoi saranno totalmente rinnovati e saranno suddivisi per spazi: sarà allestita una sala infermeria, una sala video per consentire a Colantuono di osservare insieme alla squadra le partite giocate dalla Salernitana e studiare gli avversari, un’area solo per lo staff tecnico, una sala stampa e un altro ampio spazio che accoglierà i calciatori nei ritiri prepartita. Il Volpe resterà a disposizione del settore giovanile e potrebbe essere sfruttato dalla prima squadra soltanto quando dovrà giocare in trasferta contro avversari che giocano sul sintetico.

La scelta di prediligere l’erba naturale per le sgambature quotidiane, probabilmente, nasce anche dalla volontà di prevenire e ridurre gli infortuni, altro aspetto analizzato con grande attenzione. Colantuono e Fabiani, dunque, hanno le idee chiare e stanno lavorando per far nascere una Salernitana grande sotto tutti i punti di vista, favoriti dalla carta bianca fornita da una società che non sta lesinando sforzi economici. Perché per arrivare in serie A bisogna costruire basi solide, non buttare miliardi dalla finestra. E i recenti progressi del settore giovanile e la nascita di una struttura interamente dedicata alle attività della Salernitana vale più delle parate di un portiere e dei gol di un centravanti. Avanti così!

Servizio di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo