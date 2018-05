Montalto lascia la Ternana, si valuta un attaccante dalla D Ecco le ultime novità

Quando questa mattina il direttore sportivo Angelo Fabiani e il tecnico Stefano Colantuono si sono ritrovati presso il Mary Rosy per visionare lo stato d'avanzamento dei lavori in quella che sarà la seconda casa della Salernitana, si sarà inevitabilmente parlato anche di mercato. In attesa che venga stilata la lista di partenti e riconfermati, è chiaro che la dirigenza e la proprietà cercheranno due attaccanti di spessore da affiancare a Riccardo Bocalon e probabilmente ad Alessandro Rossi per formare un quartetto pronto a dare un grosso contributo. Il nome di cui vi parlammo in tempi non sospetti era quello di Adriano Montalto che, alla fine, ha declinato la proposta di rinnovo della Ternana; il calciatore, autore di 20 gol con una squadra ultima in classifica, era stato convocato in sede pare proprio da mister De Canio per costruire attorno a lui la Ternana del futuro, ma ha prevalso la voglia di restare in B e di valutare serenamente tutte le offerte pervenute al procuratore. Tra queste ci sarebbe anche quella della Salernitana, club nel quale è cresciuto calcisticamente dal 2009 al 2011 giocando pochissimo a causa di due infortuni molto seri, ma segnando tre reti preziose contro Reggiana e Pavia, una delle due gare dell'interregno Cala. Se ne saprà di più a inizio giugno, ma ad oggi c'è un'altra certezza: la Salernitana avrebbe deciso di tesserare l'attaccante Emilio Volpicelli, napoletano classe 1991 che ha segnato 29 gol in 32 partite in serie D quest'anno e che, nella stagione precedente, era sceso in campo 25 volte in C con l'Andria senza mai timbrare il cartellino. Orientativamente dovrebbe partire per il ritiro e poi essere girato in prestito a qualche club di Lega Pro.

Gaetano Ferraiuolo