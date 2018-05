Salernitana e solidarietà, ennesima iniziativa Il ds Fabiani e i calciatori ospiti di una importante manifestazione

Come sempre accaduto durante queste stagioni, la Salernitana sposa un'ennesima iniziativa di beneficenza che permetterà ai calciatori e alla dirigenza di vivere in modo sempre più stretto il rapporto con il territorio con la speranza di aiutare persone maggiormente in difficoltà. Domani ci sarà l'amichevole per la Nigeria, il prossimo 21 maggio alle ore 20 si terrà invece la cena di solidarietà per sostner iel progetto "Casa della Cultura ad Accumoli", kermesse organizzata dal Movimento Artistico Recupero Identità Culturali che ha registrato con orgoglio la partecipazione della Salernitana. Nella circostanza sarà presente il direttore sportivo Angelo Fabiani, sempre più punto di riferimento e di rappresentanza della società, accompagnato da una folta delegazione di calciatori che sicuramente renderanno piacevole una serata nata con intenti davvero lodevoli. Si potrà contribuire versando la cifra simbolica di 15 euro. Prevista anche la presenza del sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, dell'allenatore della società Valentino Mazzola Mariano Turco e dell'artista Vincenzo Vavuso, tra l'altro presidente del MARIC. L'evento si terrà presso il ristorante "Il Casolare" di Pellezzano, sulle locandine è davvero bello vedere il logo della prima realtà calcistica cittadina che sta abbinando l'attività sportiva alla cultura e alla solidarietà.

Gaetano Ferraiuolo