Domani il Salerno Club 2010 festeggia la Jomi La squadra di pallamano femminile è campione d'Italia

Lunedì sera alle ore 20.30 presso la sede di via Luigi Cacciatore, il Salerno Club 2010, nella Persona del Presidente Salvatore Orilia, del direttivo e dei soci tutti, festeggerà la Jomi Salerno, Campione d’Italia 2017/18 del torneo di pallamano femminile.

Le splendide ragazze, capitanate da Antonella Coppola, sono l’orgoglio della nostra città ormai da anni e portano in alto, in modo fiero e dignitoso, il nome di Salerno.

Redazione Sport