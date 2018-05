Serie B: regolamento e date playoff e playout Si chiuderà il 10 giugno con la finale di ritorno playoff

Terminata venerdì scorso la regular season del campionato di Serie B, sono ancora in corsa le squadre coinvolte nei play-off e nei play-out. La classifica finale ha premiato Empoli e Parma, che sono approdate direttamente in serie A, mentre Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia dovranno disputare gli spareggi per conoscere chi tra loro seguirà le due sorelle in massima serie. I ciociari e i siciliani partiranno avvantaggiati in quanto non saranno costretti a disputare la fase preliminare, che inizierà il 26 maggio prossimo alle ore 18 con l'incontro Bari-Cittadella, mentre il giorno successivo sarà la volta di Venezia-Perugia alle ore 20:30, entrambe in gara unica. Le vincenti sfideranno rispettivamente Frosinone e Palermo, in gare di andata e ritorno fissate nelle date 29/30 maggio e 2/3 giugno. La finale, sempre andata e ritorno è prevista nei giorni 7 e 10 giugno.

Play-off turno preliminare

Bari-Cittadella 26 maggio, ore 18

Venezia-Perugia 27 maggio, ore 20:30

SEMIFINALI

Bari/Cittadella 29 maggio, ore 20:30 / 2 giugno, ore 20:30 con Frosinone

Venezia/Perugia 30 maggio, ore 20:30 / 3 giugno, ore 20:30 con Palermo

FINALE

Semifinale 1 Andata 7 giugno, 20:30 Semifinale 2

Semifinale 2 Ritorno 10 giugno, 20:30 Semifinale 1

REGOLAMENTO PLAYOFF

Turno preliminare

La gara è di sola andata fra la 6a e la 7a e fra la 5a e l’8a e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Semifinali

La 3a classificata gioca una gara di andata e ritorno, quest’ultima in casa, contro la vincente del match fra la 6a e la 7a. Idem fra la 4a e la vincente fra la 5a e l’8a. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

Finale

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

PLAYOUT

Saranno Ascoli e Virtus Entella giocarsi lo spareggio per restare in serie cadetta. Di seguito le date con gara di andata e ritorno.

Entella Andata 24 maggio, 20:30 Ascoli

Ascoli Ritorno 31 maggio, 20:30 Entella

REGOLAMENTO PLAYOUT

Il play-out si disputa in gare di andata e ritorno, con gara di andata sul campo della squadra quart’ultima classificata al termine del Campionato. Ottiene la permanenza nel Campionato Serie B la squadra che, a conclusione delle due gare, ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza nel Campionato Serie B la squadra quint’ultima classificata al termine del Campionato; solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il Campionato con lo stesso punteggio in classifica (parità di punti), la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Maurizio Grillo