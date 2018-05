4 iniziative in un giorno: Salernitana sempre più tra la gente Solidarietà e senso di appartenenza: anche da queste cose nasce un progetto importante

Salernitana lontana dai tifosi? I fatti direbbero proprio di no. Sarà pur vero che, per tanti motivi, restano chiuse da tempo le porte degli allenamenti, ma è innegabile che la società non si è mai tirata indietro quando la tifoseria ha organizzato eventi di qualunque genere. Ieri Minala è stato premiato dagli esponenti del club Mai Sola, oggi il sodalizio di via Allende si è praticamente fatto in quattro sposando altrettante iniziative. Questa mattina la Salernitana è stata ospite del campus universitario di Fisciano per un convegno dedicato alla lealtà sportiva, in presenza di una professionista di altissimo livello come Silvia Morescanti e del direttore sportivo Angelo Fabiani. Pomeriggio e serata saranno altrettanto intense: una delegazione della Salernitana è già in viaggio verso Policastro per un'amichevole che permetterà ai calciatori di tastare con mano l'affetto della provincia, all'Arechi è invece prevista una partita nell'ambito della kermesse "Un gol per la Nigeria", mentre a Pellezzano, presso l'agriturismo "Il Casolare", la dirigenza, lo staff e alcuni giocatori prenderanno parte ad una cena sociale che permetterà di raccogliere fondi da destinare alla costruzione della Casa della Cultura di Accumoli. Nella circostanza ci saranno anche i membri del consiglio direttivo del club Mai Sola presieduto da Antonio Carmando, sempre in prima linea per sostenere nobili cause. Salerno chiama, la Salernitana risponde: il connubio con la gente è sempre più evidente, può essere davvero fondamentale per acuire il senso di appartenenza e riaccendere l'entusiasmo del territorio.

Gaetano Ferraiuolo