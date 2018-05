VIDEO | Esclusiva Minala: gol al Partenio gioia indescrivibile Il centrocampista: “Era come giocassimo in casa!”. E sul futuro…

Intervistato in esclusiva dalla redazione di Granatissimi.Ottopagine, il centrocampista della Salernitana Joseph Minala ha parlato del gol segnato al Partenio nello scorso mese di ottobre, del suo rapporto con la tifoseria, della forza che gli ha trasmesso la gente dopo la perdita del padre e del suo futuro, ringraziando Antonio Carmando e tutti gli esponenti del club Mai Sola per il premio conferitogli ieri pomeriggio a Fratte in un clima di grandissima festa. Ecco le sue dichiarazioni.

Servizio di Maurizio Grillo e Gaetano Ferraiuolo