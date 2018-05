Serie B Giudica Sportivo: le decisioni della 42esima giornata Squalificato per un turno Vitale

Sono 9 i calciatori fermati dal Giudice sportivo a margine della 42a giornata della Serie B ConTe.it, tutti per un turno ad eccezione di Alcibiade, squalificato per 3 gare.

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NOVARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ripetutamente indirizzato cori insultanti al Quarto Ufficiale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALCIBIADE Raffaele (Pro Vercelli): per avere, al 25° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 VITALE Luigi (Salernitana): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Decima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ADDAE Bright (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione). AGAZZI Davide (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). ARDIZZONE Francesco (Virtus Entella): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione). FREY Nicolas Sebasti (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MARTINELLI Alessandro (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). MBAYE Maodomalick (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). PUSCAS George (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

