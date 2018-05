Cena sociale, presenti la Salernitana e il club Mai Sola Importante l'adesione del sodalizio granata e del gruppo guidato da Carmando

Come sottolineato nei giorni scorsi, prosegue l'attività della Salernitana che sta chiudendo questa stagione all'insegna della solidarietà, della beneficenza e della cultura. Ieri sera, alle 21, una rappresentativa della prima squadra capeggiata dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dai calciatori Antonio Zito, Alessandro Rosina, Riccardo Bocalon, Raffaele Pucino, Raffaele Schiavi, Alessandro Bernardini, Mattia Sprocati e Franco Signorelli ha preso parte alla cena organizzata presso l'agriturismo "Il Casolare"che ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla costruzione della Casa della Cultura di Accumoli. Presenti, naturalmente, i massimi esponenti del comitato organizzatore nonché l'allenatore e noto opinionista televisivo Mariano Turco, un plauso particolare anche ai ragazzi del club Mai Sola che, come sempre, hanno aderito con entusiasmo partecipando all'asta di beneficenza e aggiudicandosi le magliette autografate di Minala e Casasola, messe in palio dalla società insieme ad altri gadget granata. E' stato un momento di grandissima crescita umana e professionale per tutti i tesserati della Salernitana, accolti con grande affetto ed invitati a dare il massimo in concomitanza della stagione del centenario. "Siamo sempre felici di accogliere la nostra squadra del cuore e ringraziamo la dirigenza, la società e i club che hanno aderito a questa iniziatia" hanno detto i presenti, mentre Antonio Carmando ha ringraziato il suo gruppo "perchè ancora una volta abbiamo deciso di aiutare chi ha bisogno e abbinare la passione sportiva alla cultura e alla solidarietà". Presente anche l'addetto stampa del club Mai Sola Saturnino Mulinaro

Gaetano Ferraiuolo