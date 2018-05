Balata: "Da escludere al momento le seconde squadre in B" All'assemblea di lega presente anche il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta

Assemblea straordinaria di Lega B presieduta dal presidente Mauro Balata e convocata per parlare delle seconde squadre di Serie A. Presente all’inizio della riunione il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta, il quale ha anticipato l’istituzione di un tavolo di confronto con anche la Lega B per valutare la delibera con cui la Federazione ha disciplinato il tema.

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha ribadito che "è da escludere in questo momento l’introduzione delle seconde squadre in B, per la natura del campionato e per ragioni giuridiche. La Federazione - ha detto - ha dato un segnale di distensione. La delibera sarà oggetto di rivisitazione, le nostre società sono contrarie".

A margine dell’Assemblea si è parlato anche di accelerare le decisioni dei procedimenti della Giustizia sportiva, soprattutto in questa fase finale di campionato: “In questo modo si dà certezza e garanzia di regolarità e si dà più serenità a tutti, i tempi sono incompatibili con il calendario del torneo" ha detto Balata.

