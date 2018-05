Ricci saluta Salerno: messaggio social del calciatore Il centrocampista granata: Sono onorato di aver indossato questa maglia

Ancora un messaggio social di un calciatore della Salernitana. Non è la prima volta che i giocatori granata si affidano al sistema più popolare per inviare messaggi ai propri tifosi. Ora è la volta di Matteo Ricci, che sul suo profilo Facebook ha voluto salutare compagni di squadra e tifosi e ringraziarli in questo periodo di permanenza a Salerno. Un messaggio che sa di addio. Ecco quanto dichiarato dal calciatore:

Voglio ringraziare Salerno , i suoi tifosi e miei compagni di squadra per questo anno passato insieme! Abbiamo festeggiato dopo le vittorie e combattuto tutti uniti nei momenti più difficili.

Sono onorato di aver indossato questa maglia e di aver condiviso con tutti voi questa stagione!

Redazione Sport