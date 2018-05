Palombi: "Grazie Salerno, ora altri obiettivi" Le parole dell'attaccante sui social: "Sempre nel mio cuore, le difficoltà aiutano a crescere"

Come la maggior parte dei compagni di squadra,anche Simone Palombi ha usufruito dei social network per salutare la tifoseria granata e quella Salernitana che in estate aveva rifiutato più volte prima di accettare, a gennaio, consapevole che alla Lazio non avrebbe trovato spazio. Il suo rendimento, numeri alla mano, è stato peggiore di quello dei suoi predecessori, al punto che Colantuono in diverse circostanze lo ha lasciato in panchina per tutto l'arco della gara puntando su Riccardo Bocalon e Alessandro Rossi. I dati parlano di una rete segnata all'esordio in modo rocambolesco e fortunoso, un assist per Sprocati in quel di Terni e tanti 4,5 in pagella, frutto non tanto di mancanze tecniche, ma di un atteggiamento ritenuto dai tifosi poco combattivo e tenace. Ecco quanto ha scritto su Instagram l'attaccante, in procinto di tornare alla Lazio, ma consapevole di dover ripartire comunque dalla B: "E' terminata così un'altra stagione, la mia seconda stagione nei professionisti!! Volevo ringraziare Salerno, i tifosi, la città e le persone che in questi sei mesi ho avuto il piacere di conoscere! Rimarrete sempre nel mio cuore nonostante i momenti di difficoltà che mi aiuteranno a crescere senz'altro. Adesso subito testa alla prossima stagione, con sempre nuovi obiettivi da porsi e da raggiungere". Tra i commenti spiccano i messaggi affettuosi di Schiavi e soprattutto Pucino, giocatore con il quale ha legato moltissimo anche al di fuori del rettangolo di gioco e che lo ha incoraggiato nei momenti peggiori. Qualche tifoso lo ha invitato a restare a Salerno "per tornare quello di Terni".

Gaetano Ferraiuolo