Casasola: "Gruppo di uomini veri, grazie ai tifosi" Il difensore parte per le vacanze e ringrazia il pubblico

"Finisce questo campionato. E' stato un campionato ricco di emozioni, ma soprattutto con tante cose da migliorare. Questo è un gruppo di giocatori importanti, ma soprattutto è un gruppo pieno di uomini veri. Grazie a voi per averci supportato sempre". Con questo messaggio semplice, ma ricco di contenuti il difensore della Salernitana Tiago Casasola ha salutato l'intera tifoseria granata nel giorno della partenza per le meritate vacanze, durante le quali comunque la sua mente sarà proiettata ad una stagione che gli permetterà- si spera- di consacrarsi ad altissimi livelli. Colonna difensiva dell'Alessandria per tutto il girone d'andata in Lega Pro, l'ex Como ha riscattato le recenti retrocessioni disputando cinque mesi eccezionali a Salerno, città che gli ha consentito di riassaporare la cadetteria e di ripartire con un progetto ambizioso e lungimirante. Bravissimo il direttore sportivo Fabiani a sbaragliare la concorrenza e a far nascere sotto traccia e lontano da occhi indiscreti una trattativa laboriosa, complessa e che era stata accompagnata dal solito pessimismo dei grandi esperti social che, per fortuna, sono stati smentiti dai fatti dal momento che Casasola è stato uno dei pochissimi calciatori a giocare praticamente tutte le partite durante la gestione Colantuono. Inizialmente schierato al centro della retroguardia, successivamente ha preso il posto di Pucino a destra sfornando prestazioni sempre migliori e crescendo anche dal punto di vista tecnico. Nelle idee del tecnico e della società sarà uno dei perni della difesa del futuro, per buona pace di quei club anche di categoria superiore che avevano chiesto informazioni al suo procuratore.

Gaetano Ferraiuolo