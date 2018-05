Il punto sul mercato: piace un giovane portiere Anche il Sassuolo su Sprocati, Akpro fino al 2021. Orlando e Rossi potrebbero restare

E' ancora prestissimo per parlare di calciomercato, ma la sensazione è che in casa Salernitana si stia già muovendo qualcosa. Stavolta si proverà a partire per il ritiro con un organico più completo e competitivo e proprio per questo la società convocherà a Roma a metà della prossima settimana sia il direttore sportivo Fabiani sia il tecnico Colantuono per iniziare a programmare tutto con concretezza. Al momento di certo c'è che molti giocatori andranno via per motivi contrattuali: tra questi i vari Radunovic, Adamonis, Asmah, Tuia (che viaggia verso Benevento, ma ha intenzione di aspettare per un'altra decina di giorni), Ricci, Minala, Della Rocca, Kiyine, Orlando, Palombi e Rossi, mentre rientreranno dai rispettivi prestiti Kadi, Alex, Roberto e Cicerelli, mentre il futuro di Rizzo è legato al piazzamento finale del Catania in Lega Pro. Cercando di andare per ordine è evidente che la Salernitana dovrà anzitutto colmare il vuoto venutosi a creare in porta. E' notizia di ieri sera che Lotito proporrà a Colantuono di promuovere Adamonis come titolare, ma la sensazione è che il mister preferisca un elemento di maggiore esperienza: Rosati è pista sempre percorribile, il sogno era quello di riportare a Salerno Alfred Gomis che, però, in B non vuole assolutamente scendere dopo aver contribuito alla salvezza miracolosa della Spal. Il nome nuovo è quello di Lazar Petkovic, in forza al Pisa e cresciuto nel settore giovanile del Milan. Sarebbe anche lui una sorta di scommessa, la speranza dei tifosi è che stavolta si vada su un numero uno maggiormente esperto e che fornisca maggiori garanzie.

In difesa non dovrebbero cambiare molte cose: Casasola, Pucino (che potrebbe rinnovare), Bernardini, Schiavi e Mantovani (seguito dal Bologna, ma vuole restare a Salerno a tutti i costi) sono le colonne della retroguardia, Popescu potrebbe andare a giocare in prestito altrove, su Vitale deciderà Colantuono e c'è incertezza, mentre appare difficile il riscatto di Salvatore Monaco. In mediana ci saranno moltissimi cambiamenti e probabilmente il centrocampo sarà il ruolo più modificato. Zito, ad esempio, dovrebbe andar via, ma si teme il solito braccio di ferro estivo tra chi vuol cedere e chi non vuol partire, Minala ha lasciato intendere che la sua esperienza a Salerno è finita, mentre anche per Ricci c'è stato un raffreddamento dopo i contatti positivi delle scorse settimane. Non saranno spesi 2 milioni di euro per Kiyine, Signorelli non ha convinto, ma in forza di un contratto di altri due anni sarà valutato dallo staff tecnico. Akpro resterà: accordo virtualmente già sancito fino a giugno del 2021. La speranza di Lotito è sempre quella di convincere Di Gennaro, piacciono Del Pinto e Memushaj del Benevento che sono stati sondati lo scorso gennaio senza successo. Voci di corridoio parlano di un ritorno di fiamma per il giovane Mastalli della Juve Stabia, valutato però oltre 300mila euro. C'è da capire cosa capiterà con Bellomo: c'è un preaccordo già firmato, ma tutto può ancora accadere. La Ternana perderà molti calciatori: tra questi la mezz'ala offensiva Signori che, a quanto pare ,è stato proposto di nuovo alla Salernitana

In avanti arriverà almeno un bomber di esperienza. Montalto è pista caldissima, in seconda battuta in piedi l'ipotesi La Mantia soprattutto se la Virtus Entella dovesse retrocedere. Volpicelli ha firmato un contratto di tre anni, ma sarà dirottato in prestito in Lega Pro e addirittura potrebbe non partire per il ritiro, sebbene la dirigenza abbia chiesto a Colantuono di valutare sia lui, sia Roberto. Sprocati quasi certamente andrà via: oltre a Roma, Fiorentina, Atalanta, Chievo ed Empoli anche il Sassuolo avrebbe chiesto informazioni al suo procuratore, ma prima di muovere passi decisivi si dovrà comunicare il nome del nuovo allenatore. Potrebbero restare un altro anno a Salerno sia Francesco Orlando, sia Alessandro Rossi, Rosina sarà uno dei calciatori riconfermati, mentre Di Roberto è sul mercato e potrebbe andar via in caso di offerte interessanti.

Gaetano Ferraiuolo