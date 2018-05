Colantuono confermato non solo dalla società Il sondaggio di Granatissimi ha dato piena fiducia al tecnico

Si ripartirà da Colantuono, lo hanno confermato Fabiani e anche Alberto Bianchi ieri sera nella trasmissione Granatissimi: “Colantuono è un allenatore importante, già a dicembre ha deciso di sposare il progetto della Salernitana con un contratto pluriennale. Siamo contenti di averlo con noi anche il prossimo anno, anche lui sa bene che c’è un programma a medio-lungo termine e insieme possiamo crescere sotto tutti i punti di vista”.

La conferma sulla fiducia all'allenatore arriva anche da parte della tifoseria, dai nostri lettori. Il sondaggio lanciato sulla pagina Facebook di Granatissimi “giusto ripartire da Colantuono?” ha dato un responso più che positivo con una percentuale di si del 92%, mentre solo l'8% ha risposto negativamente. E' chiaro che l'esperienza di un allenatore come Colantuono può risultare utile soprattutto ora, o meglio all'inizio della nuova stagione, quando potrà dare indicazioni di mercato precise per costruire una squadra competitiva. Non bisogna dimenticare che il tecnico è subentrato in corsa con una rosa già ben delineata e con soli pochi ritocchi effettuati nel mercato invernale. Di conseguenza il suo lavoro è stato limitato da una serie di ostacoli, che di certo non troverà alla prossima stagione.

Maurizio Grillo