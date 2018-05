Lega B: nuovo programma play-off Le nuove date stabilite dalla Lega

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, - preso atto del provvedimento del Tribunale Federale Nazionale emanato in data 23 maggio 2018 con il quale l’udienza relativa al procedimento disciplinare n. 11176/1125 pf 17/18, già fissata per il giorno 1 giugno 2018, è stata anticipata al giorno 25 maggio 2018; - preso atto della nota FIGC del 24 maggio 2018 prot. n. 22234; - vista la delega conferita all’unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo LNPB; - sentito nuovamente il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo LNPB e acquisito il relativo parere positivo; - considerata la necessità di calendarizzare le gare dei playoff nel rispetto e a salvaguardia della regolarità del campionato e delle esigenze organizzative di tutti i Club coinvolti, nonché ritenuta la straordinarietà della situazione; - tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB; - a parziale modifica del C.U. LNPB n. 175 del 10 maggio 2018; stabilisce che il programma delle gare di playoff sia ridefinito come segue:

Turno preliminare (gara unica)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 (6ª - 7ª)

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª – 8ª)

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (6ª/7ª - 3ª)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (5ª/8ª - 4ª)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (4ª - 5ª/8ª)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (3ª - 6ª/7ª)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

