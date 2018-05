Lega B play-out: finisce in parità la gara di andata Virtus Entella e Ascoli: primo match con risultato a occhiali

Finisce a reti inviolate il match tra Virtus Entella ed Ascoli, valevole per l’andata dei playout che decideranno la 4a retrocessa in Serie C dopo Ternana Unicusano, Pro Vercelli e Novara. Appuntamento al Del Duca giovedì prossimo per una gara che si preannuncia al cardiopalma e che i bianconeri potranno, in virtù della migliore posizione in classifica, anche pareggiare per garantirsi la permanenza in cadetteria.

Nel primo tempo ospiti in avanti con un’occasione ghiottissima per Kanoute, poi chance per i liguri con La Mantia e Troiano ed Ascoli minaccioso con Clemenza. Nella ripresa ancora Clemenza vicino alla rete, mentre la Virtus Entella si fa vedere con Icardi. A tre minuti dalla fine brivido in area ospite con il palo centrato da Aliji.

VIRTUS ENTELLA - ASCOLI 0-0

ENTELLA (4-2-3-1): Paroni; De Santis, Pellizzer, Ceccarelli (55’ Cremonesi), Aliji; Troiano, Crimi; Eramo (63’ Icardi), Aramu, Gatto (74’ De Luca); La Mantia. A disp. Iacobucci, Massolo, Benedetti, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Brivio. All. Volpe.

ASCOLI (3-5-2): Agazzi; Padella, Mengoni, Gigliotti; Mogos, Bianchi (91’ Baldini), Kanoute, D’Urso, Pinto; Clemenza (74’ Lores Varela), Monachello (81’ Rosseti). A disp. Lanni, De Santis, Rosseti, De Feo, Parlati, Castellano, Ganz, Florio, Perri, Mignanelli. All. Cosmi.

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano

NOTE: ammoniti Bianchi (A), Gigliotti (A). Al 91’ allontanati i due tecnici Volpe e Cosmi per proteste. Spettatori 4.367 per un incasso di 23.547,00 €. Rec. 1’ pt, 5’ st.

M.G.