Salernitana e studenti: un'altra brillante iniziativa Incontro stamane tra una rappresentanza della società granata e gli studenti dell'istituto Pareto

Si è svolta questa mattina, presso l' Istituto Paritario “Vilfredo Pareto” un'iniziativa promossa dalla F.I.G.C. “Il calcio e le ore di lezione”. Per l'U.S. Salernitana 1919 erano presenti i calciatori Alessandro Bernardini e Raffaele Pucino, con il segretario Rodolfo De Rose e l'allenatore della Primavera Alberto Mariani.. Ha moderato l'incontro il Dott. Antonio Sanges, presidente dell’ordine dei commercialisti, che ha trattato un argomento riguardante “La gestione del brand nelle società sportive dilettantistiche”. Presenti anche l'assessore alle politiche giovanili Mariarita Giordano e il consigliere regionale Enzo Maraio.

Il dott. Rodolfo De Rose, invece, ha intrattenuto gli studenti sull'interessante argomento riguardante l' assetto organizzativo delle società sportive, che rispetto agli anni '80 è cambiato di molto. Tante domande da parte degli studenti ai calciatori presenti. In particolare è stato chiesto a Pucino e Bernardini come si regolano quando devono assumere medicinali, se chiedono sempre il parere al medico sportivo o ne fanno uso decidendo autonomamente. I calciatori hanno risposto, che in ogni caso, sono tenuti sempre a consultare il medico.

A Bernardini è stato chiesto, inoltre, se ricorda un presidente al quale è stato molto legato e il difensore granata ha fatto il nome di Aldo Spinelli, presidente del Livorno. Altro argomento trattato dagli studenti è stato su come funziona il rapporto della società di calcio e la stampa. In conclusione, la Salernitana ha intrapreso un'altra brillante iniziativa per avvicinare i giovani tifosi alla squadra granata.

Maurizio Grillo