Avellino: svolta societaria? C'è Giovanni Lombardi Taccone rimarrebbe come presidente onorario in caso di passaggio di consegne

Una clamorosa svolta societaria si potrebbe verificare ad Avellino. Giovanni Lombardi, in passato in predicato di diventare patron della Salernitana e già proprietario della Casertana, potrebbe succedere al presidente Walter Taccone dell'Avellino. Le indiscrezioni, raccolte dal collega Luca Esposito sul portale TMW, parlano dell'attuale patron che manterrebbe il titolo di presidente onorario, De Vito come direttore sportivo e Di Somma nel ruolo di direttore generale.

Redazione Sport