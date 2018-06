Mercato: Memushaj, sorge un intoppo Aumenta la concorrenza sul calciatore

Non è un mistero che Ledian Memushaj ('86), centrocampista centrale del Benevento con 17 presenze in massima serie, interessi alla Salernitana. Il calciatore a un passo dal vestire la casacca granata già nel gennaio scorso, potrebbe finalmente completare il trasferimento nel mercato estivo. Gli ostacoli non sono comunque pochi. E' chiaro che il calciatore ha abbastanza mercato e di conseguenza ha la possibilità di valutare, tramite il suo agente, diverse proposte, compresa quella della Salernitana.

Su di lui oltre alla società granata, al Bari e al Pescara si è aggiunto nelle ultime ore anche il Lecce, che dopo la promozione in cadetteria è pronto ad allestire una squadra competitiva per ben figurare e per magari tentare un doppio salto come è capitato in precedenza ad altre società. La proposta della Salernitana non è comunque da sottovalutare, considerato che si parla di contratto triennale a cifre vicine ai 200mila euro netti più bonus in base a gol, presenze e raggiungimento degli obiettivi di squadra.

Maurizio Grillo