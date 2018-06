Salernitana, rinforzi a centrocampo Alla società granata potrebbe interessare un centrocampista di proprietà dell'Atalanta

Sempre nell'ambito dei pourparler e non di trattative vere e proprie, come ha affermato ieri il ds Angelo Fabiani ai microfoni di Granatissimi.Ottopagine, la Salernitana sarebbe interessata a Davide Agazzi, centrale di centrocampo classe '93 di proprietà dell'Atalanta, nel torneo appena terminato in prestito al Foggia dove il calciatore ha raccolto 29 presenze e 1 rete segnata proprio alla Salernitana nel tonfo interno casalingo 0-3 del Natale scorso.

Il centrale era giunto dalla società nerazzurra nel 2016-17, disputando il torneo di Serie C sempre con la squadra pugliese e contribuendo alla promozione (19 presenze e 1 rete). Come afferma il portale calcioatalanta.it, Agazzi, che proprio ieri ha compiuto 25 anni e reduce dai prestiti al Savona, Lanciano, Catania e appunto Foggia, interessa oltre alla società pugliese che vorrebbe trattenerlo per il terzo anno anche alla Salernitana.

M.G.