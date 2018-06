Salernitana Story: riviviamo il campionato 7^ giornata Parma-Salernitana 2-2

Pareggio esterno per la Salernitana. Al “Tardini” i granata pareggiano per 2–2 contro il Parma, rimontando nella ripresa il doppio svantaggio del primo tempo. Al 16′ Dezi serve al centro dell’area Calaiò, il cui tiro è sporcato in angolo. Sugli sviluppi del corner arriva il vantaggio dei padroni di casa, con Dezi che pesca al centro dell’area Di Cesare, che di testa sorprende Radunovic e porta avanti i suoi. La Salernitana risponde al 29′ con Rodriguez che approfitta di un’amnesia della retroguardia ducale ma in diagonale non inquadra lo specchio della porta. Al 33′ però è di nuovo il Parma a trovare la via del gol, ancora una volta su palla inattiva: calcio di punizione di Scozzarella, sponda aerea di Scavone (in presunto fuorigioco) e tocco sotto di misura di Lucarelli per il 2–0 su cui si chiude il primo tempo.

Al 4′ della ripresa Calaiò va al tiro da distanza ravvicinata, Radunovic dice di no. Sul capovolgimento di fronte il neo entrato Sprocati ci prova dal limite dell’area ma Frattali devia in angolo. Al 9′ Di Gaudio serve Insigne, che batte a rete a colpo sicuro, con Radunovic ancora una volta pronto nella respinta. All’11’ la Salernitana torna in partita con uno splendido destro a giro di Sprocati che batte implacabilmente Frattali. A questo punto i granata ci credono e al 29′ sfiorano il pari con un calcio di punizione di Vitale. Due minuti più tardi lo stesso Vitale pennella un cross per Bocalon, che di testa manda clamorosamente fuori a tu per tu con Frattali. Al 33′ Iacoponi atterra in area Rodriguez: per l’arbitro Di Paolo è calcio di rigore ed espulsione per il difensore gialloblù (Parma in nove in virtù della precedente espulsione subita da Di Cesare). Dal dischetto Vitale non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 2–2.

Parma – Salernitana 2 – 2

Reti: 17′ pt Di Cesare, 33′ pt Lucarelli (P), 11′ st Sprocati, 35′ st rig. Vitale (S).

Parma: Frattali, Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli, Scaglia, Calaiò, Insigne (25′ st Mazzocchi), Di Gaudio (35′ st Gagliolo), Scozzarella (8′ st Munari), Scavone, Dezi. All.: R. D’Aversa.

A disposizione: Nardi, Corapi, Baraye, Frediani, Barillà, Nocciolini, Germoni, Siligardi, Sierralta.

Salernitana: Radunovic, Vitale, Mantovani, Zito, Rodriguez, Kiyine, Della Rocca (1′ st Sprocati), Minala, Schiavi, Odjer (29′ st Di Roberto), Bocalon (40′ st Rosina). All.: A. Bollini.

A disposizione: Adamonis, Signorelli, Alex, Iliadis, Kadi, Asmah, Rossi, Cicerelli.

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Assistenti: Gaetano Intagliata (sez. Siracusa) – Vincenzo Soricaro (sez. Barletta).

IV uomo: Alessandro Prontera (sez. Bologna).

Ammoniti: Scaglia (P), Odjer, Kiyine, Minala (S).

Espulsi: 27′ st Di Cesare, 33′ st Iacoponi (P).

Angoli: 5 – 3

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Le dichiarazioni post-gara di mister D’Aversa

Chi di rimonta ferisce di rimonta perisce. Quando ha affrontato l'ultima volta la Salernitana, il suo Lanciano rimontò due reti anche grazie a qualche favorevole episodio arbitrale. I granata hanno restituito pan per focaccia sfiorando addirittura la vittoria. Mister D'Aversa, in sala stampa, ha analizzato così la gara: <<E' una partita che deve indurre a qualche riflessione: eravamo andati sul doppio vantaggio giocando un grandissimo primo tempo e concedendo soltanto un'occasione alla Salernitana, tra l'altro su una nostra disattenzione. Improvvisamente, dopo aver fallito il 3-0 in tre circostanze, ci siamo ritrovati 2-2 e con due uomini in meno, a quel punto avremmo addirittura potuto perderla. La serie B è un campionato imprevedibile, ma devo dire che la Salernitana è rientrata in partita soprattutto per demeriti nostri. Non mi va di commentare gli episodi arbitrali, ma credo che da regolamento le espulsioni non fossero così giuste. Non mi voglio aggrappare a nessun tipo di alibi, sia chiaro: ci prendiamo questo pareggio, resta nella mia mente il grande primo tempo disputato, ma mi dispiace se penso a quegli errori evitabili che hanno riaperto una partita che sembrava ormai nelle nostre mani. L'ingresso di Sprocati? Ha fatto un bel gol, avevamo preparato la partita immaginando la sua presenza in campo dal primo minuto in un 3-4-1-2>>.

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

Intervistato a fine gara ai microfoni di Otto Channel (696 del digitale terrestre) mister Bollini ha analizzato così la partita di questa sera: <<Non mi sono aggrappato ad alcun tipo di alibi durante la preparazione di questa gara, ero convinto che i calciatori che oggi hanno giocato potessero sostituire al meglio gli assenti e i fatti mi hanno dato ragione. Dalla panchina ho sempre cercato di trasmettere ai ragazzi serenità e carica agonistica perchè ero convinto che avremmo potuto pareggiarla, questa gara è lo specchio di un campionato in cui nulla è scontato fino a quando l'arbitro non fischia la fine. Nel primo tempo ci aspettavamo un Parma arrembante e capace di far girare il pallone con disinvoltura da una parte all'altra del campo, merito anche di uno stadio che trasmette grossi stimoli. Noi abbiamo recuperato molti palloni sulla metà campo, ma non siamo stati bravi e lucidi a trasformare l'azione da difensiva a offensiva. Sono dispiaciuto per i due gol che abbiamo subito, erano situazioni che avevamo studiato in allenamento anche se mi hanno detto che in una circostanza c'era un'evidente irregolarità. Nella ripresa né noi, né i tifosi abbiamo mollato, ci siamo uniti e tutti insieme abbiamo pareggiato meritatamente una gara che potevamo addirittura vincere se avessimo gestito meglio qualche pallone sull'esterno>>.

Bollini prosegue: <<Sprocati è un titolare in corsa, gli ho parlato prima della partita e gli avevo detto di tenersi pronto per la ripresa perché sarebbe sicuramente entrato. La sua esclusione iniziale è dettata da motivi tattici, dovevo irrobustire il centrocampo e sugli esterni avevamo comunque due calciatori con caratteristiche offensivi. Degli attaccanti è quello che ha il minutaggio più alto, ha fatto tutto quello che gli avevo chiesto riaprendo il match con un grande gol. Sono soddisfatto di tutti i giocatori, anche Kiyine si è confermato a buoni livelli. Sono soddisfatto, peccato per aver sbagliato anche un gol clamoroso sul 2-2. Ribadisco il mio ringraziamento ai tifosi, anche oggi numerosissimi e calorosi>>.

Maurizio Grillo