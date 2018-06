Play-off B : il Venezia si sbarazza facilmente del Perugia Con un rotondo risultato la squadra di Pippo Inzaghi raggiunge la semifinale

Praticamente non c’è stata partita al Penzo nella seconda gara del turno preliminare dei play-off di Serie B. Il Venezia si sbarazza facilmente del Perugia con un rotondo punteggio 3-0. I lagunari si sono presentati alla gara in condizioni psico-fisiche ottimali, ricordando un po’ il Benevento dello scorso anno, mentre i grifoni sono apparsi appannati e non messi benissimo sotto il profilo tattico. Probabilmente gli umbri avranno molto da recriminare per lo scellerato esonero di Breda a una giornata dal termine della regular season a play-off già conquistati. Dopo 30’ padroni di casa in vantaggio: un tiro da fuori area di Stulac si va a infilare alle spalle di Leali. Prova una reazione il Perugia, ma si vede che la squadra non è in grandi condizioni. Il primo tempo termina 1-0.

Nella ripresa gli ospiti non danno mai la sensazione di rendersi particolarmente pericolosi e la squadra di Pippo Inzaghi, in tribuna per squalifica, controlla agevolmente pronta a colpire appena ne capita l’occasione. Al 74’, infatti, giunge il raddoppio dei veneti: Geijo batte quasi a colpo sicuro, Leali è bravissimo a respingere, ma sul pallone si avventa come un falco Modolo che spedisce facile facile in rete. Il 2-0 mette in ginocchio il Perugia che all’83’ incassa anche la terza rete ad opera di Pinato, che di esterno sinistro dall’altezza del dischetto manda in rete, sponda palo interno, con un colpo da biliardo. La gara praticamente finisce qui. E’ festa al Penzo e ora nel mirino in semifinale c’è il Palermo.

VENEZIA-PERUGIA 3-0

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano (82′ Fabiano), Stulac, Suciu (67′ Pinato), Garofalo; Litteri (70′ Zigoni), Geijo. A disposizione: Vicario, Russo, Del Grosso, Zampano, Cernuto, Pinato, Bentivoglio, Firenze, Soligo, Fabiano, Marsura, Zigoni. Allenatore: Pippo Inzaghi

PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani (87′ Belmonte); Buonaiuto, Bianco (72′ Terrani), Colombatto (46′ Gustafson), Diamanti, Pajac; Cerri, Di Carmine. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Gonzalez, Germoni, Belmonte, Achy, Zanon, Gustafson, Kouan, Ranocchia, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Abbattista di Molfetta (Caliari-Galetto; IV uff. Formato; add. Chiffi-Giua)

Reti: 30′ Stulac, 74′ Modolo (V), 83′ Pinato

Ammonizioni: Garofalo, Suciu, Domizzi (V)

Recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.

Maurizio Grillo