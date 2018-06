Sondaggio: Confermeresti Radunovic? Ecco il risultato... Proposta l'inchiesta tra i nostri lettori su Facebook

Boris Radunovic, portiere classe '96 di proprietà dell'Atalanta sta diventando l'oggetto del desiderio dei tifosi granata, che lo hanno visto all'opera nel torneo appena terminato di serie B in porta alla propria squadra del cuore. L'intenzione della dirigenza salernitana è di riaverlo ancora un anno, magari con il supporto della Lazio, che potrebbe rilevarlo dalla società nerazzurra. Su di lui ha detto Fabiani: “E' nostra intenzione rinnovare la fiducia al portiere, che giustamente vuole tentare di affermarsi in Serie A. Ma siamo sicuri: se dovesse restare in cadetteria, accetterebbe solo la Salernitana”.

La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha effettuato un sondaggio sulla propria pagina Facebook: “Confermeresti Radunovic oppure no?”. Ebbene la risposta dei nostri lettori è stata per larga maggioranza a favore del portiere: il 72% ha detto si e il 28% ha risposto che preferirebbe avere un altro estremo difensore in porta alla Salernitana nel prossimo campionato. Un attestato di stima notevole da parte dei supporter granata verso il calciatore, che comunque soprattutto nella prima parte del torneo era stato abbastanza criticato per alcune uscite avventate. Radunovic, dimostrando grande carattere, oltre alle qualità di ottimo atleta, nel girone di ritorno ha avuto modo di riscattarsi, risultando talvolta anche tra i migliori in campo e salvando la propria porta da gol sicuri.

Qualche lettore ha anche motivato la scelta. Riportiamo alcuni commenti dei più significativi:

Giovanni De Simone: "Si perché ora conosce meglio l'ambiente ed è un'anno più esperto”. Andrea Parrella: "Se l'Atalanta lo inserisce in prima squadra è chiaro che va. Ma se resta a Salerno ancora un anno farà ottime cose e migliorerà grazie al preparatore !! Giovanni Patella: Se migliorera' nelle uscite diventerà uno dei migliori portieri in circolazione. Lo confermerei senza esitazione. Antonio De Santis: E' il migliore negli ultimi 10 anni. Gianluigi Ricciardiello è uno dei pochi abbastanza critico verso il portiere: "No... ma se devono prendere un altro scarto... vedessero un po' loro!!”

Maurizio Grillo