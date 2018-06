Serie B 2018-19: sono 18 le certezze Ora anche Bari e Perugia rendono il campionato più insidioso

Si continua a delineare la prossima serie B. Ai verdetti acquisiti: le retrocesse dalla serie A, Benevento, Crotone e Verona; le promosse dalla serie C Livorno, Padova e Lecce, si aggiungono alle consorelle confermate in cadetteria anche Bari e Perugia, rispettivamente eliminate nei preliminari da Cittadella e Venezia. Restano da definire l'altra promossa dalla C e le rimanenti in serie cadetta con la vincente dei play-off che farà compagnia in massima serie a Empoli e Parma. Si profila, comunque, anche quest'anno un torneo abbastanza difficile con tante squadre di blasone, le tre retrocesse dalla A che tenteranno una nuova scalata, le deluse dei play-off (Bari e Perugia, finora) e l'immancabile sorpresa, magari proveniente dalla serie inferiore. Di seguito l'elenco definitivo delle sicure partecipanti e delle altre squadre ancora in attesa di verdetto finale.

Le partecipanti al campionato 2018/19

Ascoli

Avellino

Bari

Benevento

Brescia

Carpi

Cesena

Cremonese

Crotone

Foggia

Lecce

Livorno

Padova

Perugia

Pescara

Salernitana

Spezia

Verona

Da definire

Promossa dai play-off Serie C tra

Catania

Cosenza

Siena

Sudtirol

Le restanti che partecipano alle semifinali play-off per la promozione in A (una sola promossa)

Cittadella

Frosinone

Palermo

Venezia

Maurizio Grillo