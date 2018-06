Salernitana Story: riviviamo il campionato 8^ giornata Salernitana-Ascoli 0-0

Pareggio interno per la Salernitana. All'”Arechi” termina a reti bianche il match tra i granata e l’Ascoli, con l’undici di Bollini che colleziona il sesto pareggio in questa stagione. Al 10′ bella azione della Salernitana che manda alla conclusione Sprocati, con la sfera che si perde alta sopra la traversa. Al 24′ Zito tocca col braccio in area granata: inevitabile il penalty per l’Ascoli. Sul dischetto si presenta Rosseti, ma Adamonis è bravissimo a ipnotizzarlo respingendo il suo tiro in angolo. Al 28′ Odjer ci prova dai trenta metri senza inquadrare lo specchio della porta. Primo tempo che scivola via sullo 0–0.

Al 18′ della ripresa Bocalon ci prova da terra da distanza ravvicinata, ma Lanni non si fa sorprendere. Al 24′ Buzzegoli chiama Adamonis al grande intervento su calcio di punizione. Tra il 30′ e il 35′ il neo entrato Cicerelli e Sprocati impegnano severamente Lanni, poi solo Ascoli. Al 36′ Adamonis è ancora una volta bravissimo su Rosseti. Due minuti più tardi è Baldini a sprecare malamente da posizione favorevolissima. L’ultima occasione capita sui piedi di Buzzegoli, che ci riprova su calcio di punizione colpendo l’esterno della rete e certificando lo 0–0 finale.

Salernitana – Ascoli 0 – 0

Salernitana: Adamonis, Vitale, Mantovani, Zito (43′ st Alex), Rodriguez, Minala, Schiavi, Odjer, Bocalon (25′ st Cicerelli), Di Roberto (11′ st Ricci), Sprocati. All.: A. Bollini.

A disposizione: Iliadis, Signorelli, Rosina, Della Rocca, Rizzo, Kadi, Asmah, Rossi, Capasso.

Ascoli: Lanni, Carpani (23′ st D’Urso), Rosseti (27′ st Santini), Lores Varela (42′ st Cinaglia), Gigliotti, Mogos, Addae, Buzzegoli, Padella, Pinto, Baldini. All.: F. Fiorin.

A disposizione: Venditti, Ragni, De Santis, De Feo, Parlati, Castellano, Florio, Clemenza, Mignanelli.

Arbitro: Luigi Pillitteri di Palermo.

Assistenti: Maurizio De Troia (sez. Termoli) – Edoardo Raspollini (sez. Livorno).

IV uomo: Daniele Martinelli (sez. Roma 2).

Ammoniti: Zito, Vitale, Di Roberto, Ricci (S), Buzzegoli, Addae (A).

Angoli: 9 – 3

Recupero: 1′ pt, 3′ st.

Spettatori: 8360

Le dichiarazioni post-gara di mister Fiorin

Al termine del pari a reti inviolate dell’Arechi, il tecnico dell’Ascoli, Fulvio Fiorin, fa chiaramente capire che la sua squadra avrebbe meritato la vittoria: «Abbiamo offerto una prestazione importante, ed ai punti avremmo sicuramente meritato la vittoria. L’Abbiamo preparata bene, e la Salernitana si è comportata esattamente come ci aspettavamo. L’obiettivo era pressarli alti, e siamo stati bravi a gestire con parsimonia il possesso palla. Ci è mancano qualcosa nella fase di finalizzazione, ma abbiamo conquistato un punto importantissimo».

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

In sala stampa è intervenuto il tecnico della Salernitana Alberto Bollini: <<Nessuno si aspettava potesse essere una partita semplice, tutt'altro. Se analizziamo anche le ultime gare di campionato,l'Ascoli ha subito un solo gol sugli sviluppi di una palla inattiva a tempo quasi scaduto conquistando punti contro avversari di alta classifica. Chiudono bene gli spazi, possono essere pericolosi nelle ripartenze e anche questo pomeriggio lo hanno dimostrato, proprio per questo ho cercato di mettere in campo una squadra equilibrata e che potesse attaccare sulle corsie esterne senza restare scoperta centralmente. I ragazzi, come sempre, hanno dato tutto, qualcuno ha svolto veramente un ottimo lavoro e ci mancano soltanto i punti in classifica: ora ci prepareremo al meglio per la sfida di Avellino, sappiamo perfettamente quanto entusiasmo abbiano i nostri tifosi e quanto ci tengano a questa partita. Adamonis?E' una risorsa, si è fatto trovare pronto. Oggi ho fatto esordire anche Cicerelli, come accaduto con Kiyine due settimane fa: tutti possono essere titolari in corsa. E' mancato il gol, ne abbiamo segnati tre ma in fuorigioco>>.

Bollini chiosa così: <<Avevamo molte assenze nello stesso reparto e non potevamo sbilanciarci troppo, i nostri esterni hanno dovuto fare entrambe le fasi e si sono sacrificati. Ora valuteremo i progressi degli altri giocatori oggi indisponibili per capire se saranno disponibili per domenica prossima. La partita di oggi lascia anche segnali positivi: approccio buono, tanti cross dal fondo e qualche occasione importante, contro una squadra ben organizzata>>.

Maurizio Grillo