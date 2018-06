Mercoledì 6 il convegno, "Il mondo del tifo: croce e delizia" Tra gli argomenti Daspo e tessera del tifoso

Mercoledì 6 giugno 2018 si terrà un convegno molto interessante ed innovativo: "Il mondo del tifo: croce e delizia". Si parlerà - sotto un profilo tecnico-giuridico - degli istituti (DASPO, tessera del tifoso, reato di devastazione, differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, ecc.) connessi ad alcuni processi che, purtroppo, hanno riguardato la nostra città in ambito di "violenza negli stadi". L'incontro, però, sarà anche un'occasione per mettere in risalto l'aspetto nobile della tifoseria salernitana, attraverso testimonianze e racconti delle tante iniziative di solidarietà organizzate a favore dei più deboli (tra i relatori, presente il Salerno Club 2010 con il Responsabile Della Comunicaziome avv.Andrea Criscuolo). L'incontro-convegno sarà moderato dal giornalista Dario Cioffi e sarà intervallato da una performance dell'ex calciatore, oggi scrittore, Sergio Mari. Saluti iniziali del Presidente dell’AGAS nonché Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, avv. Fabio Moliterno e dell’Assessore allo Sport del Comune di Salerno, avv.Angelo Caramanno.

Redazione Sport