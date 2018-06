Giudice Sportivo Play-off: stangata per il Bari Prova tv per Cristian Galano

Sono 4 i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo il turno preliminare dei playoff con stangata per il Bari. Di seguito i provvedimenti assunti:

Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.22 odierne) in merito alla condotta violenta tenuta al 26° del secondo tempo dal calciatore Cristian Galano (Soc. Bari) nei confronti del calciatore Amedeo Benedetti (Soc. Cittadella); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che risulta evidente, dalle suddette immagini, che il calciatore Galano, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva violentemente con un calcio alla gamba destra il calciatore Benedetti, che cadeva al suolo; sentito il Direttore di gara che ha confermato di non aver visto il gesto in questione; visti gli artt. 35, n. 1.3 e 19 n. 4 lett. b) CGS; P.Q.M. dispone la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Cristian Galano (Soc. Bari).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 SABELLI Stefano (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, all'atto dell'espulsione di un compagno di squadra, alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso, aggressivo ed intimidatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria che spingeva con forza appoggiando loro le mani sul petto; infrazione rilevata da un Arbitro Addizionale.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 BRIENZA Franco (Bari): per avere, all'11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell'espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE GYOMBER Norbert (Bari): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per avere, al 9° del secondo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00 LOSETO Giovanni (Bari): per essersi, al 12° del secondo tempo supplementare, alzato dalla propria panchina e correndo verso quella avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei calciatori che spingeva e strattonava ripetutamente; infrazione rilevata anche dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GORINI Edoardo (Cittadella): per essere, al 7° del secondo tempo, uscito dalla propria area tecnica e, raggiunta quella della squadra avversaria, si avvicinava all'allenatore con fare minaccioso; infrazione rilevata da un Assistente.

Cliccare QUI per leggere l'intero comunicato

Redazione Sport