Capuano a Caserta? Un difensore granata potrebbe seguirlo Il vulcanico trainer salernitano sostituirebbe mister D'Angelo

Il vulcanico allenatore Ezio Capuano, reduce dall'esonero con la Sambenedettese, potrebbe sostituire mister D'Angelo alla Casertana. Si tratterebbe per il trainer salernitano di un ritorno di fiamma, considerati i suoi trascorsi in terra di lavoro nell'anno calcistico 2013-14. A dire il vero, non si trattò di un'esperienza positiva, visto che fu esonerato dopo appena tre giornate con un solo punto in classifica.

Se dovesse andare in porto la trattativa, Capuano potrebbe chiedere alla Salernitana Stefan Popescu ('93), giunto nel novembre scorso come svincolato in seguito al fallimento del Modena: 11 le sue presenze in Serie B, con discrete prestazioni. Anzi, il difensore ha evidenziato di sapersi adattare sia nel ruolo di centrale che laterale di sinistra. Certamente un buon affare per la Serie C.

M.G.