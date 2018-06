Mercato, chi parte: le percentuali di permanenza a Salerno La situazione ruolo per ruolo

Come ogni giorno, la redazione di Granatissimi fa il punto della situazione relativo al calciomercato soffermandosi, in particolare, sui calciatori che hanno disputato la scorsa stagione e che, per motivi diversi ,potrebbero cambiare casacca. Ecco il quadro aggiornato ruolo per ruolo, con qualche sorpresa dell'ultima ora e uno status di perenne evoluzione che potrebbe ribaltare tutto dalla mattina alla sera:

PORTIERI

Radunovic: la Salernitana sta facendo di tutto per trattenerlo e il procuratore ha già fatto sapere che, in B, resterebbe solo per la maglia granata. Empoli, Spal e Fiorentina hanno effettuato più di un sondaggio, anche l'Avellino lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza di un anno fa, ma sa bene che la Salernitana godrebbe di una corsia preferenziale. Situazione delicata, tutto può davvero succedere. PERCENTUALE DI PERMANENZA 50%

Adamonis: Lotito aveva proposto a Colantuono di ripartire da lui e dargli fiducia, del resto quando è stato chiamato in causa raramente ha tradito le attese. La scelta del mister di relegarlo nuovamente in panchina dopo il recupero di Radunovic gli ha fatto storcere il naso, la sensazione è che al massimo tornerà all'Arechi...da avversario PERCENTUALE DI PERMANENZA 5%

DIFENSORI

Bernardini: ha rinnovato il contratto per tre anni e sta già lavorando per presentarsi al ritiro in buone condizioni. Si è risolto nel migliore dei modi un caso che era diventato sorprendentemente spinoso. PERCENTUALE DI PERMANENZA 100%

Schiavi: il Lecce ha formulato una proposta ufficiale, il calciatore però ha recentemente rinnovato per spalmare l'oneroso ingaggio e la sua intenzione è quella di chiudere la carriera con la maglia granata addosso, magari in concomitanza con la vittoria del campionato. Per lui che esordì in B giovanissimo contribuendo alla salvezza targata Gregucci sarebbe una soddisfazione enorme, ancor di più perchè ha riportato anche gli scettici dalla sua parte a suon di prestazioni di gran cuore e sostanza. PERCENTULE DI PERMANENZA 80%

Tuia: il suo rendimento non è stato all'altezza della categoria e non a caso la società non ha certo fatto le corse ad ostacoli per incontrare il procuratore e proporre il rinnovo preferendo rischiare di perderlo a parametro zero piuttosto che blindare un elemento troppo discontinuo e che probabilmente non sarebbe stato titolare. La sua idea sarebbe quella di proseguire con la Salernitana per dare un seguito a questi sei anni da "calciatore bandiera", ma al momento le parti sono distanti e si registra freddezza anche da parte dell'agente. PERCENTUALI DI PERMANENZA 15%

Casasola: tanti siti a tinte biancocelesti parlano di un Lotito calcisticamente innamorato di lui e pronto a portarlo alla Lazio, la realtà è che sarà uno dei punti di forza della difesa che verrà. PERCENTUALE DI PERMANENZA 100%

Vitale: al di là del rapporto con Colantuono e con una piazza molto divisa sul suo conto, c'è un contratto che scade tra un anno, qualche offerta allettante sul piano economico-progettuale e soprattutto la consapevolezza che la corsia sinistra potrebbe essere più affollata del solito. Non è una questione che si risolverà in tempi brevissimi, ma la valigia è pronta e stavolta potrebbe davvero partire per altri lidi. PERCENTUALI DI PERMANENZA 50%

Pucino: la società avrebbe preso contatto con l'agente, Tinti, per prolungare il contratto almeno per altri due anni, meritato riconoscimento per un professionista esemplare che si è ben disimpegnato in tutti i ruoli soprattutto nei momenti di difficoltà. Un lusso per la categoria dal quale non si può prescindere, per buona pace del Brescia che continua a corteggiarlo. PERCENTUALE DI PERMANENZA 95%

Popescu: è uno dei giocatori che ha il contratto più lungo, proprio per questo è plausibile pensare che la Salernitana lo collocherà altrove in prestito. Decisivo sarà il parere di Colantuono che, come prima alternativa all'esterno titolare, non lo ha mai reputato inadatto. Anzi... PERCENTUALE DI PERMANENZA 30%

Mantovani: salvo offerte economicamente irrinunciabili ha manifestato insieme alla società la volontà di proseguire il suo percorsos di crescita a Salerno, del resto ha ampiamente dimostrato di essere un calciatore giovane, ma di grandissima personalità e assai affidabile. PERCENTUALE DI PERMANENZA 90%

Monaco: dipendesse da lui resterebbe volentieri, in questi giorni tanti tifosi della Salernitana lo stanno sollecitato sui social affinché resti per fare la differenza. Lo strappo con Perugia sembra insanabile e dovrebbe andar via, ma il costo del riscatto è elevato e bisognerà fare tante valutazioni. Colantuono lo tratterebbe volentieri. PERCENTUALE DI PERMANENZA 30%

Asmah: ha visto il campo soltanto dal lunedì al venerdì. Meteora. PERCENTUALE DI PERMANENZA 0%

CENTROCAMPISTI

Della Rocca: contratto scaduto, avventura finita con un'annata anonima e quasi da separato in casa. PERCENTUALE DI PERMANENZA 0%

Zito: la società già da un anno e mezzo lo ha messo sul mercato reputandolo un calciatore non incedibile, è comunque difficile collocare altrove un elemento non giovanissimo, dal rendimento altalenante e che guadagna tanti soldi. Blindato nel 2016 con un ricco triennale, l'ex Juve Stabia ha sempre manifestato la volontà di restare, ma stavolta lo strappo sembra insanabile e bisognerà capire in quale direzione andare: buonsenso o braccio di ferro? PERCENTUALE DI PERMANENZA 30%

Minala: sollecitato più volte sull'argomento futuro non ha mai dichiarato di voler restare a Salerno, anzi ha già prenotato una stanza per il ritiro di Auronzo con la Lazio. Lotito gli rinnoverà il contratto, probabilmente potrebbe tentare un'esperienza all'estero o in Italia ma comunque in serie A. Sarà ricordato come l'eroe del Partenio. PERCENTUALE DI PERMANENZA 5%

Odjer: potrebbe partire, ma soltanto in presenza di offerte economicamente vantaggiose, non inferiori ai 500mila euro per non mettere a referto una minusvalenza dopo l'investimento di due anni fa, quando era uno dei giovani potenzialmente più promettenti e apprezzati d'Italia. Il calo inspiegabile dei mesi successivi ha fatto abbassare il costo del cartellino, ma le pretendenti non mancano e toccherà a lui convincere Colantuono in ritiro. PERCENTUALE DI PERMANENZA 50%

Akpro: contratto triennale soltanto da depositare, virtualmente già firmato. SI ripartirà da un calciatore che, con un buon ritiro alle spalle, potrebbe essere un valore aggiunto. PERCENTUALE DI PERMANENZA 95%

Signorelli: ha un contratto ancora per due stagioni, ma in questo campionato non ha mai inciso ed ha palesato difficoltà inaspettate per uno che Sarri elesse titolare inamovibile nell'Empoli che stravinse il campionato. Lento, mai decisivo, impacciato, spesso anonimo: arrivassero 2-3 centrocampisti di spessore potrebbe essere uno dei sacrificati a patto che arrivino offerte concrete. PERCENTUALE DI PERMANENZA 30%



Ricci: il saluto sui social sa tanto di commiato anticipato, del resto è risaputo che i contatti tra Salernitana e Roma si siano interrotti da tempo anche a causa di un rendimento che non ha convinto in pieno nè l'allenatore, nè la dirigenza. Il suo destino è altrove, forse addirittura in massima serie. PERCENTUALE DI PERMANENZA 5%

Rizzo: rientrerà dal prestito di Catania qualora gli etnei dovessero restare in serie C, ma a prescindere dall'esito dei play off il suo futuro è lontano da Salerno. PERCENTUALE DI PERMANENZA 0%

Kiyine: è rientrato al Chievo, D'Anna ha voglia di tastarlo in serie A e sarà considerato incedibile...almeno fino alla fine del mercato. PERCENTUALE DI PERMANENZA 0%

ATTACCANTI

Orlando: non c'è ancora l'ufficialità, ma la Salernitana che verrà potrebbe ripartire da un ragazzo di grande talento, ma tremendamente sfortunato. PERCENTUALE DI PERMANENZA 80%

Bocalon: ritenuto incedibile dalla società, del resto avrebbe poco senso fargli fare un anno di esperienza e poi disfarsene quando si presuppone abbia maggiore personalità per affrontare la B a Salerno. A patto, però, che sia una alternativa alla coppia titolare che deve essere di ben altro spessore. PERCENTUALE DI PERMANENZA 90%



Palombi: tra i peggiori dell'era Lotito-Mezzaroma, ha salutato mestamente Salerno tra i fischi del pubblico. PERCENTUALE DI PERMANENZA 0%

Rossi: discorso diverso rispetto al collega scuola Lazio: ha segnato pochissimo (appena due gol, per di più nella stessa partita), ma ha mostrato attaccamento alla maglia, qualità e spirito di gruppo. Ha voglia di restare a Salerno e a breve ci sarà un confronto con Tare e Lotito. PERCENTUALE DI PERMANENZA 50%

Di Roberto: per motivi tattici, di età e di rendimento sembra non rientrare nei piani dell'allenatore. Vincolato alla Salernitana da un altro anno di contratto potrebbe andar via in caso di offerta concreta. PERCENTUALE DI PERMANENZA 35%

Alex: bocciato inspiegabilmente dallo staff tecnico dopo un ottimo girone d'andata, potrebbe tornare in patria e risolvere anticipatamente il contratto. Sembra difficile, infatti, ipotizzare che Colantuono cambi idea sul suo conto dopo averlo accantonato sin dal suo avvento. PERCENTUALE DI PERMANENZA 10%

Roberto: oggetto misterioso l'anno scorso, quando Bollini sin dai primi allenamenti lo reputò non adatto alla categoria e al calcio italiano. La dirigenza lo ha girato in prestito ad un'altra squadra, ma lo ha seguito con interesse, toccherà a Colantuono valutarlo in ritiro. PERCENTUALE DI PERMANENZA 10%

Sprocati: la sua volontà è quella di giocare in serie A, la Salernitana è pronta a trarre profitto economico dalla sua cessione e tratta con diversi club. Non andrà via per meno di 1,8 milioni di euro, una delle plusvalenze più importanti degli ultimi 10 anni e un affare da non perdere per tutte le parti in causa. PERCENTUALE DI PERMANENZA 20%

Rosina: ha un altro anno di contratto a cifre elevatissime, un anno in più sul groppone, ma anche una condizione mentale che gli potrebbe permettere di dare una mano se schierato nel ruolo giusto al momento giusto. I segnali di risveglio di fine girone di ritorno lasciano ben sperare. PERCENTUALE DI PERMANENZA 70%

