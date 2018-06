Salernitana Story: riviviamo il campionato 9^ giornata Avellino-Salernitana 2-3

Vittoria al cardiopalma per la Salernitana. Al “Partenio-Lombardi” i granata vanno sotto di due gol nel derby contro l’Avellino, poi rimontano e ribaltano il risultato in pieno recupero, conquistando la seconda vittoria in questo campionato (la prima in trasferta). All’11’ Rizzato pesca in area Castaldo, che prova la battuta al volo senza inquadrare lo specchio della porta. Al 20′ ancora Castaldo svetta di testa, ma Radunovic non si fa sorprendere. La Salernitana si fa vedere al 37′ con un gran sinistro di Vitale su calcio di punizione sul quale Radu vola a deviare in angolo. Si chiude senza reti un primo tempo molto tirato.

Ripresa decisamente più vivace, con i padroni di casa che al 2′ si portano avanti con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Kresic. La Salernitana accusa il colpo e al 14′ incassa anche il raddoppio ad opera di Laverone, che supera Radunovic con un destro deviato dal limite dell’area. Ma i granata non mollano e al 28′ accorciano le distanze con Rodriguez, lesto a mettere in rete in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Salernitana ci crede e comincia a spingere sull’acceleratore. Al 32′ il neo entrato Bocalon scarica addosso a Radu da distanza ravvicinata. Due minuti più tardi il portiere irpino respinge un tiro a giro di Sprocati dai venti metri. Ma il gol è solo rimandato: al 40′ lo stesso Sprocati va via sulla trequarti, penetra in area e fulmina Radu con un preciso diagonale. Il pari sembra il risultato definitivo, ma al 51′ accade l’inverosimile: sugli sviluppi di un’azione d’angolo la sfera giunge sui piedi di Minala, che con un colpo da biliardo infila Radu sul palo più lontano e regala un’incredibile vittoria ai granata.

Avellino – Salernitana 2 – 3

Reti: 2′ st Kresic, 14′ st Laverone (A), 28′ st Rodriguez, 40′ st Sprocati, 51′ st Minala (S).

Avellino: Radu, Kresic, Migliorini, D’Angelo, Ardemagni (36′ st Bidaoui), Castaldo, Di Tacchio, Ngawa, Molina (20′ st Paghera), Laverone (39′ st Lasik), Rizzato. All.: W. Novellino.

A disposizione: Iuliano, Lezzerini, Pecorini, Marchizza, Moretti, Camara, Falasco, Asencio, Suagher.

Salernitana: Radunovic, Vitale, Bernardini, Mantovani, Rodriguez, Kiyine (27′ st Bocalon), Minala, Schiavi, Odjer (19′ st Ricci), Sprocati, Cicerelli (13′ st Rosina).

A disposizione: Adamonis, Pucino, Signorelli, Zito, Alex, Kadi, Gatto, Asmah, Rossi.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Michele Grossi (sez. Frosinone) – Michele Lombardi (sez. Brescia).

IV uomo: Fabio Natilla (sez. Molfetta).

Ammoniti: Molina (A), Odjer, Minala (S).

Angoli: 5 – 7

Recupero: 7′ st.

Le dichiarazioni post-gara di mister Novellino

In sala stampa è intervenuto il tecnico dell'Avellino Walter Novellino, visibilmente amareggiato: "La Salernitana è stata molto più fortunata di noi, ma come allenatore mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta. Sono bello quando vinco, sono brutto quando perdo. Mi dispiace che vi stiate concentrando su Paghera: l'ho messo perchè doveva coprire maggiormente su Rosina, purtroppo ci siamo abbassati troppo e non siamo riusciti a far girare il pallone così come avevo chiesto. Ho preferito cambiare in corso d'opera passando a un centrocampo a tre togliendo Ardemagni, ma in avanti avevamo due riferimenti offensivi come Castaldo e Bidaoui. Sul 2-2, a 5 minuti dalla fine, mi sarei potuto anche accontentare del pareggio, però abbiamo concesso un calcio d'angolo e sono stati bravi a buttare dentro il terzo pallone. Mi dispiace tantissimo per i nostri tifosi e per i miei calciatori, ma non sono uno a cui piacciono le chiacchiere: bisogna parlare alla fine e mai all'inizio, ora è fondamentale voltare pagina e ripartire".

Novellino prosegue: "Fino al 70' eravamo primi meritatamente e avevamo giocato un'ottima gara, sfiorando addirittura il terzo gol. Sono dispiaciuto perchè tatticamente avevo chiesto a Di Tacchio di chiudere meglio tra le linee e a tutta la squadra di gestire meglio il pallone, purtroppo la Salernitana è riuscita a ribaltarla. La serie B è questa, sono passate appena 9 partite e piano piano si delineeranno tutte le situazioni. Devo fare i complimenti ai granata perchè ha saputo sfruttare i nostri errori, come ho detto prima non ho saputo trasmettere le mie idee alla squadra in una fase complicata della partita. Ora sotto con il Pescara: è importantissimo fare risultato"

Le dichiarazioni post-gara di mister Bollini

Conferenza stampa per il tecnico della Salernitana Alberto Bollini, felicissimo per i tre punti messi in cascina nella bolgia del Partenio: "A differenza di altre volte, dopo un primo tempo equilibrato, siamo andati in svantaggio su qualche errore individuale. Avevamo studiato bene le seconde palle per i duelli aerei su palla inattiva, purtroppo c'è stato un contraccolpo e hanno raddoppiato al 15' anche grazie a un po' di fortuna. C'era una montagna da scalare, ma siamo tornati in partita mostrando tutto il nostro carattere e quello spirito di gruppo che ci ha sempre contraddistinto. Ho sempre detto che chi entra dalla panchina è un titolare in corsa, tutti hanno dato un grande contributo dimostrando di poter essere utili alla causa. Non so se sono stato bravo anche io, c'entra ben poco un allenatore quando Sprocati si inventa un secondo tempo di questo livello. Una cosa devo dirla: contro Pescara e Parma ci era già capitato di rimontare da 0-2, oggi siamo riusciti addirittura a vincerla. Questo fa capire che lavoriamo bene".

Si chiede a Bollini quanto sarebbe stato beffardo rischiare l'esonero per un gol dell'ex Laverone, giocatore quasi mai preso in considerazione l'anno scorso: "Non so cosa sarebbe successo in caso di sconfitta, so solo che abbiamo perso una sola partita su 9 e il bicchiere è sempre stato mezzo pieno perchè vedo come lavoriamo. L'unico rammarico è quello di non riuscire quasi mai a passare in vantaggio. Facciamo un'analisi a 360°: nelle ultime partite abbiamo giocato senza tanti difensori, se non avessimo senso tattico e spirito di gruppo probabilmente non avremmo ottenuto i risultati sperati. Anche oggi abbiamo schierato una difesa a 3 senza mai rinunciare alle nostre sortite offensive, mi è sembrato ci fosse un grande equilibrio e dopo il 2-0 è scattata quella molla in più che ci ha permesso di ribaltare una situazione che sembrava totalmente compromessa. Il mio rapporto con la società è buono, stamattina ho sentito la società e so che c'è un rapporto di stima reciproca a prescindere da quello che può essere il risultato della domenica".

Bollini chiude così: "Subire due gol in 12 minuti poteva mandare ko qualunque squadra, ma da quel momento abbiamo preso in mano il pallino del gioco e già sul 2-1 abbiamo avuto due grosse occasioni con Bocalon e Rosina. Il pareggio è arrivato con un'azione strepitosa di Sprocati, ci tengo a sottolineare che il 2-3 è arrivato in inferiorità numerica e sfruttando una seconda palla. Ora testa alla prossima partita".

Le dichiarazioni post-gara di Valerio Mantovani

Nel post-partita di Avelinno-Salernitana il difensore della Salernitana, Valerio Mantovani, ha commentato, in esclusiva per Otto Channel la vittoria storica ai danni dell'Avellino:

Le dichiarazioni post-gara di Joseph Minala

L'eroe del derby, Joseph Minala, racconta ai nostri microfoni l'emozione provata nel vincere questo derby con l'Avellino.

Le dichiarazioni post-gara del ds Fabiani

In mixed zone Fabiani ha risposto ai microfoni di Otto Channel

Le dichiarazioni post-gara di Alessandro Bernardini

Alessandro Bernardini euforico a fine gara ai microfoni di Otto Channel.

